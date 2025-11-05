Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκρητίου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Παγκρητίου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, με μοναδικό θέμα την ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, μετά την εκδημία του Γιώργου Αγοραστάκη.

Στο Δ.Σ. θα συμμετάσχει πλέον ο κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Διευθυντής της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης, ο οποίος υπήρξε 1ος επιλαχών στις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου.

Στη συνέχεια το Συμβούλιο με τη νέα του σύνθεση και μετά από συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα την κάτωθι συγκρότηση του σώματος:

Πρόεδρος : Ματθαίος Φραντζεσκάκης

Γραμματέας: Μαίρη Πιταριδάκη

Ταμίας: Ιωάννα Νικήτα

Μέλη: Στέλιος Ζερβάκης , Βαρβάρα Περράκη, Στέλιος Λαϊνάκης, Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

Ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης είναι ιδρυτικό μέλος του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη [2005]. Μέλος του ΔΣ από την δεύτερη θητεία του μέχρι σήμερα. Υπεύθυνος επικοινωνίας του διεθνούς συνεδρίου “Μίκης Θεοδωράκης”: Ο Άνθρωπος, ο Δημιουργός, ο Μουσικός, ο Πολιτικός, ο Κρητικός και ο Οικουμενικός», Χανιά 2005. Συνυπεύθυνος του ετήσιου Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης από την πρώτη χρονιά υλοποίησής του μέχρι σήμερα.

Έχει πτυχίο μαθηματικού με παράλληλες σπουδές στη δημοσιογραφία, τη δημιουργία ντοκιμαντέρ και τη διοίκηση πολιτιστικών μονάδων. Ιδρυτής και διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.