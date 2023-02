Η διεθνής βιολονίστρια Μαρία Μανουσάκη σε περιοδεία στην Γερμανία, με πρώτη στάση την Αθήνα

Η διεθνής βιολονίστρια Μαρία Μανουσάκη ετοιμάζει τον Μάρτιο περιοδεία στην Γερμανία, αφού πρώτα κάνει μία στάση στην Αθήνα για μια εμφάνιση στο Jazzet Music Hall την Κυριακή 5 Μαρτίου.

Γεννημένη στην Νότια Αφρική, μεγαλωμένη στην Αθήνα και από το 2012 εγκατεστημένη στη Νέα Υόρκη, με συνεχή ταξίδια στον τόπο καταγωγής της, την Κρήτη, η Μαρία Μανουσάκη είναι μια μουσικός με διεθνή παρουσία στο χώρο της jazz και world μουσικής.

Εμπνέεται από τις κρητικές της ρίζες και την αγάπη της για την τζαζ, για να δημιουργήσει τις νέες συνθέσεις της.

Αναμιγνύει εικόνες από παραδοσιακές κρητικές μελωδίες, με εξάρσεις Νεοϋορκέζικης τζαζ και μουσικά στοιχεία της Μέσης Ανατολής.

Στόχος της Μαρίας Μανουσάκη είναι να παρουσιάσει την κρητική μουσική με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν παγκόσμια.

Οι διακεκριμένοι και πολυπολιτισμικοί μουσικοί της, δίνουν το δικό τους χρώμα στις συνθέσεις της. Το αποτέλεσμα δημιουργεί μία ηχητική γιορτή έντονων, δραματικών και ξεσηκωτικών ήχων από τη μια, καθώς και εκφραστικών και μελαγχολικών μελωδιών από την άλλη.

Η μουσική της προσελκύει όλες τις ηλικίες και εθνικότητες: μια πραγματική αντανάκλαση της world μουσικής.

Τον Μάρτιο η Μαρία και το σχήμα της θα βρίσκεται στην Γερμανία για μια περιοδεία στις παρακάτω πόλεις:

11 Μαρτίου, Kirche St.Martini, Wedemark

12 Μαρτίου, Gasthaus Wiese, Trebel

15 Μαρτίου, Jazzclub-Kunstfabrik Schlot, Berlin

16 Μαρτίου, Agora Darmstadt, Darmstadt

Maria Manousaki Quintet:

Μαρία Μανουσάκη – βιολί

Guy Mintus – πιάνο

Μιχάλης Ευδαίμων – ηλεκτρικό μπάσο

Αλέκος Ρούπας – κρουστά

Κυριάκος Σταυριανουδάκης – κρητικό λαούτο

Λίγα λόγια για την Μαρία Μανουσάκη

Η Μαρία Μανουσάκη έχει παρουσιάσει την μουσική της σε πολλά φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους σε όλο τον κόσμο. Κάποιες από τις εμφανίσεις της συμπεριλαμβάνουν το: Perth Concert Hall Αυστραλία, Frank Sinatra School of The Arts New York, Jazz Unterfahrt Γερμανία, Niarchos Cultural Foundation, MoMA Museum of Modern Arts, Cornelia Jazz club NYC, Jazz lounge Cologne, Behive Boston, Cretan World Music Festival, Zakynthos Jazz Festival, Mediterranean jazz festival New York και πολλά άλλα.

Ηχογράφησε τους δύο δίσκους της, με έντονα κρητικά ακούσματα, το “Sole Voyage” το 2016 και το “Hidden Trails” το 2018 στην Νέα Υόρκη με καταξιωμένους μουσικούς. Το πρώτο άλμπουμ κέρδισε το βραβείο καλύτερου jazz άλμπουμ Αμερικής από το “The Akademia Music Awards”

Κάποιες μουσικές συνεργασίες είναι: Shai Maestro, Ron Afiff,

Jean Michel Pilc, Gilad Hexelman, Petros Klampanis, Panayiotis Andreou, Tamer Pirnabasi, John Hadfield, Ziv Ravich, Christos Rafailidis, Thana Alexa, Kristian Randalu, Bodek Jankes, Guy Mintus, Haig Yazdjian,

Η Μαρία Μανουσάκη, σπούδασε με υποτροφία στο Berklee College of Music της Βοστώνης το 2000, από το οποίο αποφοίτησε με διάκριση.

Από το 2014 διοργανώνει το Cretan World Μusic Festival στα Χανιά κάθε καλοκαίρι, με καλεσμένους παγκοσμίως φήμης μουσικούς από τον χώρο της τζαζ και της ethnic μουσικής. Συγχρόνως είναι και η συνδιοργανώτρια του Vlatos jazz, μια μουσική σκηνή που πραγματοποιείται σε ένα μακρινό χωριό της Κισσάμου στην Κρήτη.