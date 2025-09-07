Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

«Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία για τη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός της χώρας και Πρόεδρος της παράταξής μας, της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα τολμηρό, δίκαιο και ολοκληρωμένο σχέδιο που αλλάζει την καθημερινότητα των πολιτών, στηρίζει ουσιαστικά την κοινωνία και ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Η μείωση φόρων ύψους 1,6 δισ. ευρώ αποτελεί τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης. Πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν άμεση ανακούφιση. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, όλοι αποκτούν μεγαλύτερη ανάσα και περισσότερη σιγουριά για το αύριο.

Η οικογένεια και το δημογραφικό βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Οι φόροι μειώνονται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, φτάνοντας μέχρι και τον μηδενισμό για τετρατέκνους. Είναι μια εθνική επιλογή που επενδύει στο μέλλον μας, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και δημιουργεί κίνητρα για τους νέους γονείς.

Ταυτόχρονα, στηρίζεται αποφασιστικά η νέα γενιά. Για πρώτη φορά, νέοι έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται εντελώς από τη φορολογία. Και για τους νέους 25-30 ετών ο συντελεστής μειώνεται στο 9%. Είναι μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι η πολιτεία εμπιστεύεται και στηρίζει τα πρώτα τους βήματα.

Δικαιοσύνη και ελάφρυνση έρχονται και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με νέα φορολογική κλίμακα για τα ενοίκια και με μόνιμη επιστροφή ενός ενοικίου κάθε Νοέμβριο. Από το 2026, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό και το 2027 καταργείται για την πρώτη κατοικία σε χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων. Παράλληλα, μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκων. Πρόκειται για μέτρα που δίνουν ανάσα στην περιφέρεια, τονώνουν την τοπική οικονομία και κρατούν ζωντανό τον κοινωνικό ιστό.

Στους ανθρώπους που φυλάνε Θερμοπύλες, στους ένστολους και στους διπλωμάτες μας, αποδίδεται έμπρακτη αναγνώριση με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς τους. Η πολιτεία στέκεται δίπλα τους, αναγνωρίζοντας τον κομβικό τους ρόλο για την ασφάλεια και το κύρος της χώρας.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η αναπτυξιακή προοπτική της πατρίδας μας. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται κατά 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διπλασιάζεται η έκπτωση για στρατηγικές επενδύσεις σε τομείς αιχμής, όπως η άμυνα και η βιομηχανία κατασκευής οχημάτων.

Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες από τη Θεσσαλονίκη ένα ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και προοπτικής: η Ελλάδα προχωρά σταθερά μπροστά, με θάρρος, με σχέδιο και με αυτοπεποίθηση. Στηρίζουμε τους πολίτες, δυναμώνουμε την οικονομία, επενδύουμε στη νέα γενιά και δημιουργούμε μια πατρίδα με περισσότερες ευκαιρίες για όλους.

Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω. Κοιτάζει μόνο μπροστά».