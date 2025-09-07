Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης” Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Μια ημέρα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο Έλληνας πρωθυπουργός δίνει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε σειρά μέτρων για τη μείωση της φορολογίας, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, το στεγαστικό πρόβλημα, το δημογραφικό και τώρα απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν.