Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης” Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Μια ημέρα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο Έλληνας πρωθυπουργός δίνει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε σειρά μέτρων για τη μείωση της φορολογίας, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, το στεγαστικό πρόβλημα, το δημογραφικό και τώρα απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν.

Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τα μέτρα που...

«Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία...

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ...

Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης....

Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τα μέτρα που...

«Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία...

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ...

Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης....
Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα από το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ
Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
