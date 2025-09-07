ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα από το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Αρνούμαστε την κοροϊδία και τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Αρνούμαστε τις ψεύτικες υποσχέσεις, τους Μεσσίες, τους διάφορους των άλλων κομμάτων της συστημικής αντιπολίτευσης.

Έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στις αστείρευτες λαϊκές δυνάμεις και στην πάλη για την ανατροπή συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής, αυτού του σάπιου κράτους και του διεφθαρμένου συστήματός τους.

Στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, που είναι μέτρα διαρκείας, με πιο πρόσφατο τις 13 ώρες δουλειάς σε έναν εργοδότη για τους σύγχρονους σκλάβους απαντάμε με ένταση της ταξικής πάλης, με ταξικό αγώνα διαρκείας, με αντικαπιταλιστική αντιμονοπωλιακή συμμαχία με το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ μπροστά.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της ΔΕΘ
