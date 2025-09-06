Η ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της ΔΕΘ

Η αυλαία σε μία διαφορετική ΔΕΘ σηκώνεται σήμερα, Σαββάτο (6/9) καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται περίπου στις 8 να ανακοινώσει μία συνολική φορολογική μεταρρύθμιση, που αφορά την πραγματική μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους νέους.

Από το βήμα του Βελλιδείου, ο πρωθυπουργός, θα παρουσιάσει μέτρα για την τσέπη των πολιτών, για την αναστροφή του κλίματος στην κοινωνία, αλλά και για το πολιτικό πλαίσιο μέχρι το πέρας της θητείας σε έναν κόσμο συγκρούσεων αλλά και ανάδειξης νέων διεκδικητών.

Απέναντι σε πιέσεις για μειώσεις έμμεσων φόρων, όπως ΦΠΑ και ΕΦΚ, η κυβέρνηση «απαντά» με μειώσεις σε άμεσους φόρους, ώστε το κέρδος να πάει κατευθείαν στην τσέπη του πολίτη, χωρίς μεσάζοντες που μπορεί να «φάνε» το όποιο κέρδος.