Γιάννης Κεφαλογιάννης στα εγκαίνια του περιπτέρου του Πυροσβεστικού Σώματος στην 89η ΔΕΘ

95 Χρόνια Πυροσβεστικό Σώμα, στήριγμα και σημείο αναφοράς για την ελληνική κοινωνία

ΟΥπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης εγκαινίασε σήμερα το περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αρμόδιος για την Αρωγή κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής κ. Στέφανος Γκίκας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Δασών κ. Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Αρχηγός του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ Αντιναύαρχος ΛΣ Τρύφων Κοντιζάς, ο Γενικός Επιθεωρητής Π.Σ. Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Κοσμίδης, ο Γενικός Διευθυντής Δασών κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του παιδιού» κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιος Λέκας, Βουλευτές και στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης στον χαιρετισμό του ανέφερε:

«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζω στο περίπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, εδώ, στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η φετινή χρονιά έχει έναν ξεχωριστό συμβολισμό, καθώς το Πυροσβεστικό Σώμα συμπληρώνει 95 χρόνια ζωής· μια μεγάλη πορεία που το ανέδειξε σε έναν θεσμό – στήριγμα και σημείο αναφοράς για την ελληνική κοινωνία.

Είναι μια ιστορική διαδρομή γεμάτη στιγμές που μας κάνουν όλους υπερήφανους:

Μια διαδρομή που αφήνει μια μεγάλη παρακαταθήκη εκείνων που υπηρέτησαν με πίστη στο καθήκον και άφησαν το παράδειγμά τους στις επόμενες γενιές.

Γι’αυτό και αυτή η διαδρομή δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν· είναι ζωντανή και μας δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον, χάρη σε ένα αόρατο νήμα που ενώνει όλη αυτή την πορεία: τον επαγγελματισμό, την υπευθυνότητα και την αφοσίωση στο καθήκον που διακρίνει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες πυροσβέστες.

Τιμούμε λοιπόν σήμερα τους ανθρώπους που δίνουν καθημερινά τη μάχη για να προστατεύσουν τις ζωές μας, τις περιουσίες μας και το φυσικό μας περιβάλλον. Και που το κάνουν σε όλο και περισσότερο αντίξοες συνθήκες.

Αντίξοες γιατί τα φαινόμενα που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι πλέον πιο έντονα, πιο συχνά και πιο πολύπλοκα.

Αντίξοες γιατί εργάζονται με σωματική και ψυχική καταπόνηση: Με συνεχείς βάρδιες, με εξουθενωτική πίεση, με την αγωνία να σώσουν τον συνάνθρωπο, γνωρίζοντας ότι ρισκάρουν οι ίδιοι τη ζωή τους.

Σε αυτό τον αγώνα η Πολιτεία πρέπει να συνεχίσει να στέκεται στον Έλληνα πυροσβέστη με κάθε τρόπο.

Με σχέδιο, με ενίσχυση, με εκπαίδευση, με μέτρα που διασφαλίζουν ότι έχει τα μέσα, τη στήριξη και την αναγνώριση που του αξίζει.

Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να τιμήσουμε αυτό το ένδοξο παρελθόν είναι λοιπόν να επενδύσουμε σε ένα ακόμη πιο λαμπρό μέλλον.

Ένα μέλλον που απαιτεί ένα Σώμα σύγχρονο, δυναμικό, ευέλικτο και αξιόπιστο – όπως οι άνθρωποί του, όπως εσείς.

Σας ευχαριστούμε θερμά. Γιατί χάρη σε εσάς οι Έλληνες και η Ελλάδα είναι πιο ασφαλής, πιο ανθεκτική πιο έτοιμη να σταθεί απέναντι σε κάθε πρόκληση, σε κάθε κίνδυνο, σε κάθε δοκιμασία