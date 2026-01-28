Αναζήτηση
Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων Ιωακείμ Καρανδινού και του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου Ταμπακάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

«Η εκλογή του Αρχιμανδρίτη Ιωακείμ Καρανδινού ως νέου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων και του Αρχιμανδρίτη Τίτου Ταμπακάκη ως νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον εκκλησιαστικό και κοινωνικό μας βίο.

Δύο κληρικοί με ήθος, μόρφωση, ουσιαστική προσφορά και βαθιά επίγνωση της πνευματικής τους αποστολής αναλαμβάνουν ένα έργο με μεγάλη ευθύνη αλλά και προοπτική. Τους γνωρίζω και τους εκτιμώ προσωπικά εδώ και χρόνια· μας συνδέει ειλικρινής φιλία και σεβασμός, και μπορώ να καταθέσω με βεβαιότητα ότι και οι δύο θα τιμήσουν τη νέα τους διακονία με σοβαρότητα, σύνεση και πίστη.

Τους εύχομαι ολόψυχα υγεία, δύναμη και μακροημέρευση στο νέο κεφάλαιο της προσφοράς τους προς την Εκκλησία και την κοινωνία μας».

