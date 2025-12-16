Δήλωση Λευτέρη Αυγενάκη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026

ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΥΓΕΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2026

«Η ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2026 αποτελεί πράξη εθνικής ευθύνης και στρατηγικής κατεύθυνσης. Αποτυπώνει την πρόοδο της χώρας και θέτει τις βάσεις για ένα βιώσιμο και αισιόδοξο μέλλον.

Ο φετινός Προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός, αναπτυξιακός και κοινωνικά ευαίσθητος. Ενισχύει τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας, η οποία το 2025 πέτυχε ανάπτυξη άνω του 2,5%, μείωση της ανεργίας και ρεκόρ σε εξαγωγές και τουρισμό. Αυτά τα αποτελέσματα στηρίχθηκαν σε στοχευμένες πολιτικές: αναβάθμιση της υγείας και της παιδείας, επενδύσεις στην άμυνα, την ενέργεια και τις υποδομές.

Ο Προϋπολογισμός του 2026 επικεντρώνεται σε κρίσιμους τομείς – Υγεία, Παιδεία, Άμυνα, Περιβάλλον – χωρίς νέους φόρους ή περικοπές, επιβεβαιώνοντας πως η δημοσιονομική υπευθυνότητα μπορεί να συμβαδίζει με την κοινωνική πρόοδο.

Η ανάδειξη του Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στην Προεδρία του Eurogroup αποδεικνύει τον νέο, ενισχυμένο ρόλο της χώρας στην Ευρώπη. Με σταθερότητα και συνέπεια, η κυβέρνηση χαράσσει πολιτικές με ορίζοντα το μέλλον, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ξεχωριστή έμφαση δίνεται στην περιφερειακή ανάπτυξη, με την Κρήτη να ενισχύεται μέσω έργων υποδομής, ενεργειακών επενδύσεων και στήριξης της τοπικής παραγωγής.

Ο Προϋπολογισμός του 2026 είναι ένα εργαλείο προοπτικής και αυτοπεποίθησης. Γιατί η Ελλάδα δεν ακολουθεί τις εξελίξεις. Τις καθορίζει.»