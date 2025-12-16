Μητσοτάκης: Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης έως 36.000 ευρώ για κλειστές κατοικίες – Ποιοι θα λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων

Κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ το 2027 – Τα έξι μέτρα για το στεγαστικό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ομιλία το βράδυ της Τρίτης (16/12/25) ολοκλήρωσε την πενθήμερη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 στη Βουλή. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η διαδικασία αυτή έχει ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για τον πρώτο προϋπολογισμό που καταθέτει ο νέος πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Μετέχουμε σε μια συζήτηση ξεχωριστή γιατί καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που κατέθεσε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζουν την τεράστια πρόοδο της πατρίδας μας» ανέφερε ο πρωθυπουργός, ανοίγοντας την ομιλία του στη Βουλή.
«Πριν 10 χρόνια φτάσαμε ένα βήμα πριν το γκρεμό. Αν κάποτε το σύνθημα έλεγε μένουμε Ευρώπη, τώρα η Ευρώπη λέει εμείς γινόμαστε Ελλάδα» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η σημερινή πορεία της χώρας αποτελεί δικαίωση της πολιτικής που ξεκίνησε το 2019.
«Είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής που ξεκίνησε το 2019. Πιστεύω ότι είναι η πιο αποστομωτική απάντηση στη μίζερη αντιπολίτευση» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Μητσοτάκης: Τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%, διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, παρεμβάσεις ύψους 3 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών και ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους, για πρώτη φορά κάτω από το 140% του ΑΕΠ.
Η ανεργία αναμένεται να επιστρέψει στα προ του 2008 επίπεδα, ενώ ο πληθωρισμός προβλέπεται στο 2,2%, με τις αυξήσεις αποδοχών να υπερκαλύπτουν το κόστος ζωής. Παράλληλα, οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 10,2%, με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να ενισχύεται κατά 2 δισ. ευρώ και την απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης να φτάνει το 65%, έναντι 43% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.
«Δεν είναι τυχαίο ότι εκτός από τον τουρισμό αυξάνεται και το μερίδιο της βιομηχανίας. Ακούω για την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Μα αυτό συμβαίνει ήδη στην ελληνική οικονομία» είπε ο Μητσοτάκης, κάνοντας αναφορά και στις νεοφυείς επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι το 2024 η χώρα υπήρξε για πρώτη φορά εξαγωγική στην ενέργεια, γεγονός που δείχνει τη μεταστροφή του ενεργειακού ισοζυγίου.
Δείτε εδώ την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή:
Σύγκλιση με την Ευρώπη
Αναφερόμενος στη σύγκλιση με την Ευρώπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρόκειται για «αδιαπραγμάτευτο, εθνικό στόχο». Όπως είπε, οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έχουν ανέλθει στο 17%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 21%. «Οι μισθοί κυμαίνονται τώρα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από το 2019», πρόσθεσε.
Μητσοτάκης για ακρίβεια και φοροελαφρύνσεις
«Το έχω πει πολλές φορές. Κανείς δεν πανηγυρίζει όταν όλα συμβαίνουν εν μέσω πρωτοφανών γεωπολιτικών αλλαγών. Εμείς ξέρουμε τι σημαίνει να ψηφίζει κανείς προϋπολογισμούς λιτότητας. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη θέση» δήλωσε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι αυξάνονται οι δαπάνες για την υγεία και την άμυνα.
Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή, ενώ η πολιτική των φοροελαφρύνσεων αποτελεί «κέρδος για όλους». Οι παρεμβάσεις, πρόσθεσε, στηρίζουν το εισόδημα των πολιτών, με τα μέτρα του 2026 να ανέρχονται σε 1,76 δισ. ευρώ, εντός των δημοσιονομικών ορίων.
«Τα μέτρα θα λειτουργήσουν ως ανάχωμα κατά της ακρίβειας. Πιστώθηκε ήδη η ετήσια επιστροφή ενός μισθώματος σε ενοικιαστές» ανέφερε, σημειώνοντας ότι το μέτρο λειτουργεί και ως κίνητρο για τη φορολογική συμμόρφωση.
Στέγαση και νέα μέτρα για τα ενοίκια
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της στέγασης, παρουσιάζοντας έξι νέες δράσεις για την ανακούφιση των ενοικιαστών. «Σήμερα οι συμπολίτες μας που είναι στο νοίκι αντιμετωπίζουν πίεση στα οικονομικά τους. Είναι πιθανόν να έχουμε στη διάθεσή μας και ευρωπαϊκούς πόρους στο μέλλον. Αλλά ήδη έχουμε τα προγράμματα Σπίτι μου» είπε.
Όπως ανέφερε, σχεδόν 900.000 ενοικιαστές έχουν ήδη λάβει πίσω ένα μίσθωμα, ενώ δρομολογούνται έξι επιπλέον παρεμβάσεις:
Γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών – θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης της – 400 εκατ. για αναβάθμιση παλαιών κλειστών ακινήτων με επιδότηση έως και 36.000 ευρώ. Εισοδηματικό όριο 35.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5.000 για κάθε παιδί.
Στους 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς θα επιστρέφονται δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους (θα εξαιρούνται Αθήνα και Θεσσαλονίκη)
Τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους.
Νέοι περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση: Οι σημερινές ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο Θεσσαλονίκης – Επιπλέον, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, όταν ένα τέτοιο ακίνητο μεταβιβάζεται, θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Νέο πλαίσιο κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της προσιτής στέγης: Οι κατασκευαστικές θα μπορούν να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση για 10 χρόνια. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν απ’ τον φόρο εισοδήματος.
Πολεοδομική ρύθμιση για γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων προς οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων