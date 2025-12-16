Κατά πλειοψηφία υπερψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός – Όλες τις προηγούμενες μέρες η αντιπολίτευση εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή τους αγρότες, την ακρίβεια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Έπειτα από 66 ώρες συζητήσεων τις τελευταίες πέντε ημέρες, ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 2026.
Λίγο πριν τις 20:00 ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες και στη συνέχεια διεξήχθη ονομαστική ψηφοφορία, με τον Προϋπολογισμό να «περνά» κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα, το Άρθρο 1 συγκέντρωσε 159 «ΝΑΙ» και 136 «ΟΧΙ».
Σημαντικές εξελίξεις
Δεκτό κατά πλειοψηφία το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2026
Ειδική Διακομματική Επιτροπή για το αγροτικό ζήτημα
Διάταξη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο
Έξι επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Τα στοιχεία που έδωσε ο πρωθυπουργός για τον Προϋπολογισμό του 2026
Πιερρακάκης: «Η αποτυχία δεν είναι επιλογή»
Απευθείας στους πολίτες τα μέτρα στήριξης
Πιερρακάκης: Οι αγρότες αξίζουν το σεβασμό μας
Χατζηδάκης: «Η κυβέρνηση δίνει απαντήσεις στην πράξη»
«Αποδειχτήκατε αναποτελεσματικοί και μοιραίοι»
Το in μετέδωσε λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στη Βουλή
Πέρασε με 159 «ΝΑΙ» ο Προϋπολογισμός – Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης