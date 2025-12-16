ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πέρασε με 159 «ΝΑΙ» ο Προϋπολογισμός – Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Κατά πλειοψηφία υπερψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός – Όλες τις προηγούμενες μέρες η αντιπολίτευση εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή τους αγρότες, την ακρίβεια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έπειτα από 66 ώρες συζητήσεων τις τελευταίες πέντε ημέρες, ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό 2026.

Λίγο πριν τις 20:00 ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες και στη συνέχεια διεξήχθη ονομαστική ψηφοφορία, με τον Προϋπολογισμό να «περνά» κατά πλειοψηφία. Ειδικότερα, το Άρθρο 1 συγκέντρωσε 159 «ΝΑΙ» και 136 «ΟΧΙ».

Σημαντικές εξελίξεις

  • Δεκτό κατά πλειοψηφία το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2026

  • Ειδική Διακομματική Επιτροπή για το αγροτικό ζήτημα

  • Διάταξη για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

  • Έξι επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

  • Τα στοιχεία που έδωσε ο πρωθυπουργός για τον Προϋπολογισμό του 2026

  • Πιερρακάκης: «Η αποτυχία δεν είναι επιλογή»

  • Απευθείας στους πολίτες τα μέτρα στήριξης

  • Πιερρακάκης: Οι αγρότες αξίζουν το σεβασμό μας

  • Χατζηδάκης: «Η κυβέρνηση δίνει απαντήσεις στην πράξη»

  • «Αποδειχτήκατε αναποτελεσματικοί και μοιραίοι»

Το in μετέδωσε λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν στη Βουλή

Πέρασε με 159 «ΝΑΙ» ο Προϋπολογισμός – Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία...

0
Η ΑΑΔΕ μέσα από 11 ερωταπαντήσεις δίνει διευκρινίσεις σε...

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι...

0
Οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και...

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία...

0
Η ΑΑΔΕ μέσα από 11 ερωταπαντήσεις δίνει διευκρινίσεις σε...

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι...

0
Οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μητσοτάκης: Νέο πρόγραμμα ανακαίνισης έως 36.000 ευρώ για κλειστές κατοικίες – Ποιοι θα λάβουν επιστροφή δύο ενοικίων
Επόμενο άρθρο
Ανεπιθύμητες κλήσεις: Πώς να αποζημιωθείτε – Η διαδικασία
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε λήγει η προθεσμία και ποιο το πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ΑΑΔΕ μέσα από 11 ερωταπαντήσεις δίνει διευκρινίσεις σε...

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους και οι τελευταίοι κατηγορούμενοι – Συνεχίζεται η έρευνα για την ηγεσία του κυκλώματος

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι δύο τελευταίοι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και...

Ανεπιθύμητες κλήσεις: Πώς να αποζημιωθείτε – Η διαδικασία

ΠΚ team ΠΚ team -
Το «Μητρώο 11» προβλέπει αποζημίωση τουλάχιστον 10.000 ευρώ για...

Τρομοκρατική ενέργεια στο Σίδνεϊ: Μόλις δύο αστυνομικοί βρίσκονταν στον χώρο όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί

ΠΚ team ΠΚ team -
Η αστυνομία είχε αναλάβει την ασφάλεια της εκδήλωσης, ωστόσο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST