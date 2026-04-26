Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗ

Δήλωση Μανώλη Συντυχάκη για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και Βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ παραβρέθηκε χθες στον τελικό Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και μετά το τέλος του αγώνα έκανε την ακόλουθη δήλωση για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ:
«Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον ΟΦΗ που πάλεψε παλικαρίσια ενάντια σε ένα δυνατό αντίπαλο, στην ομάδα του ΠΑΟΚ, και κατέκτησε επάξια το Κύπελλο Ελλάδας για δεύτερη φορά στην ιστορία του!

Τα θερμά συγχαρητήρια στους παίχτες και στο τεχνικό επιτελείο, στη διοίκηση, αλλά κυρίως στον κόσμο της Κρήτης που στάθηκε στο πλευρό της ομάδας με πάθος και με αξιοπρέπεια. Η ιστορική αυτή επιτυχία, 39 χρόνια μετά το πρώτο κύπελλο του 1987, γεμίζει το Ηράκλειο και ολόκληρο το νησί με υπερηφάνεια. Ο ΟΦΗ απέδειξε ότι με σωστό προγραμματισμό, πίστη και σκληρή δουλειά, μπορεί να πρωταγωνιστεί και να κοιτάζει στα μάτια κάθε αντίπαλο.

Εύχομαι η κατάκτηση αυτή να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα χρυσή εποχή για τον σύλλογο, γεμάτη διακρίσεις εντός και εκτός συνόρων. Καλή επιτυχία στο ευρωπαϊκό σας ταξίδι!»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Απίστευτο: Γάμος στην Κρήτη μετατράπηκε σε ποδοσφαιρική...

0
Η ιστορική νίκη του ΟΦΗ επί του ΠΑΟΚ με...

Δεν κοιμήθηκε η Κρήτη: Χαμός στο Ηράκλειο...

0
Ύστερα από 39 χρόνια αναμονής, ο ΟΦΗ έζησε τη...
Προηγούμενο άρθρο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Share post:

Subscribe

Popular

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST