Δήλωση Μανώλη Συντυχάκη για την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ

Ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και Βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ παραβρέθηκε χθες στον τελικό Κυπέλλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και μετά το τέλος του αγώνα έκανε την ακόλουθη δήλωση για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ:

«Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον ΟΦΗ που πάλεψε παλικαρίσια ενάντια σε ένα δυνατό αντίπαλο, στην ομάδα του ΠΑΟΚ, και κατέκτησε επάξια το Κύπελλο Ελλάδας για δεύτερη φορά στην ιστορία του!

Τα θερμά συγχαρητήρια στους παίχτες και στο τεχνικό επιτελείο, στη διοίκηση, αλλά κυρίως στον κόσμο της Κρήτης που στάθηκε στο πλευρό της ομάδας με πάθος και με αξιοπρέπεια. Η ιστορική αυτή επιτυχία, 39 χρόνια μετά το πρώτο κύπελλο του 1987, γεμίζει το Ηράκλειο και ολόκληρο το νησί με υπερηφάνεια. Ο ΟΦΗ απέδειξε ότι με σωστό προγραμματισμό, πίστη και σκληρή δουλειά, μπορεί να πρωταγωνιστεί και να κοιτάζει στα μάτια κάθε αντίπαλο.

Εύχομαι η κατάκτηση αυτή να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα χρυσή εποχή για τον σύλλογο, γεμάτη διακρίσεις εντός και εκτός συνόρων. Καλή επιτυχία στο ευρωπαϊκό σας ταξίδι!»