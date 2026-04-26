ΚΡΗΤΗ

Απίστευτο: Γάμος στην Κρήτη μετατράπηκε σε ποδοσφαιρική γιορτή για το Κύπελλο του ΟΦΗ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η ιστορική νίκη του ΟΦΗ επί του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση του τελικού Κυπέλλου, η οποία χάρισε στον κρητικό σύλλογο το τρόπαιο μετά από 39 χρόνια, προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού σε όλο το νησί. Οι πανηγυρισμοί έλαβαν διάφορες μορφές, με το πιο εντυπωσιακό να συμβαίνει σε έναν γάμο στην Κρήτη.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, η νύφη, κρατώντας μια κόρνα, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη των πανηγυρισμών. Η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα όταν ο τραγουδιστής Γρηγόρης Σαμόλης ανέλαβε το μικρόφωνο και, ερμηνεύοντας το διάσημο σύνθημα «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», ξεσήκωσε τους καλεσμένους.

Η ατμόσφαιρα της δεξίωσης για λίγα λεπτά θύμισε περισσότερο γήπεδο παρά γαμήλιο πάρτι, με τη νύφη να πρωτοστατεί στους πανηγυρισμούς και δίνοντας μία μοναδική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα στην πιο ξεχωριστή βραδιά της ζωής της.

Δήλωση Μανώλη Συντυχάκη για την κατάκτηση του...

0
Ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης και...

Δεν κοιμήθηκε η Κρήτη: Χαμός στο Ηράκλειο...

0
Ύστερα από 39 χρόνια αναμονής, ο ΟΦΗ έζησε τη...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
