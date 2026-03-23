Δημήτρης Μαραμής-Τριλογία Κρήτης: Ερωτόκριτος, Καπετάν Μιχάλης, Ελευθέριος Βενιζέλος-Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 28/3/26

Δημήτρης Μαραμής

ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ

Ερωτόκριτος – Καπετάν Μιχάλης – Ελευθέριος Βενιζέλος

και Οι Στοιχειωμένοι

Σάββατο 28 Μαρτίου – 20:30

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης)

Ο Δημήτρης Μαραμής, ο συνθέτης της μεγάλης Κρητικής Τριλογίας: Ερωτόκριτος (2017), Καπετάν Μιχάλης (2021) Ελευθέριος Βενιζέλος (2023), παρουσιάζει αποσπάσματα από τα παραπάνω, εμνευσμένα μουσικοθεατρικά του έργα από την Κρήτη, μαζί με μέρη από το τέταρτο έργο του Οι Στοιχειωμένοι (2019), υπό το γενικό τίτλο «ΤΕΤΡΑΛΟΓΙΑ», αυτό το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 20:30 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης) σε μία μεγάλη συναυλία, παραγωγή του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής.

Μία πολυπληθής παραγωγή στην οποία συμμετέχουν η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Μαλιάρα, οι τραγουδιστές Σταύρος Σιόλας, Αργυρώ Καπαρού, Αγγελική Τουμπανάκη, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Δήμητρα Σελεμίδου, Νίκος Παπουτσής, Ελένη Δημοπούλου, Νίκος Κύρτσος, Μέλα Γεροφώτη, Βιολέττα Γαλανού και οι λυρικοί μονωδοί Άγγελος Χονδρογιάννης, Μαρία Κόκκα, Νίκος Ζιάζιαρης, Σταμάτης Πακάκης.

Σολίστ στο σαξόφωνο ο Διονύσιος Ρούσσος, κινησιολογία η Φαίδρα Νταϊόγλου.

Συμμετέχουν οι χορωδίες Musica Χορωδία των Φίλων της Μουσικής σε διδασκαλία Δημήτρη Μπουζάνη, Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης σε διδασκαλία Κατερίνας Βασιλικού και χορωδίες από τη Στερεά Ελλάδα σε γενική μουσική διεύθυνση Αλέξανδρου Κομνά.

Ο Δημήτρης Μαραμής με το ελληνικό μιούζικαλ Ερωτόκριτος το 2017, εγκαινίασε την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπογράφοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, καθώς εκτός από τις sold out παραστάσεις στην Εναλλακτική Σκηνή, γέμισε το Ηρώδειο, το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και ταξίδεψε σε ολόκληρη την Κρήτη με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το 2019 το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρήγγειλε και παρουσίασε την μουσικοθεατρική του τριλογία Στοιχειωμένοι (που περιελάμβανε Το Γιοφύρι της Άρτας, Το Τραγούδι Του Νεκρού Αδελφού και Το Στοιχειό της Χάρμαινας).

Το 2021-2023 ανέβασε στην Κρήτη τις όπερές του Καπετάν Μιχάλης και Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου η πρώτη περιόδευσε σε όλους τους νομούς της Κρήτης ως ανάθεση της Περιφέρειας Κρήτης / ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση του 1821 με την

Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης Δήμου Ηρακλείου σε μουσική διεύθυνση Μίλτου Λογιάδη, και η τελευταία αποτέλεσε την πρώτη παραγγελία ελληνικής όπερας του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, όπου κι έκανε πρεμιέρα με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών σε μουσική διεύθυνση Μύρωνα Μιχαηλίδη. Τα τέσσερα έργα έλαβαν θερμότατη υποδοχή από κοινό και μουσικοκριτικούς.

Ο Ερωτόκριτος βασίζεται σε ποίηση του Βιτσέντζου Κορνάρου, Οι Στοιχειωμένοι (Το Γιοφύρι της Άρτας και Του Νεκρού Αδελφού) στο Δημοτικό Τραγούδι, το Στοιχειό της Χάρμαινας, τα χορικά του Καπετάν Μιχάλη και ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε ποίηση Σωτήρη Τριβιζά, ενώ το λιμπρέτο του Καπετάν Μιχάλη βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη.

Στη Μνήμη των Άρη και Λίλιαν Βουδούρη.

Αποκλειστικός Χορηγός Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση των Υποτροφιών του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής.

Με την ευγενική υποστήριξη του ιστορικού Συλλόγου Ρεθυμνίων Αττικής Το Αρκάδι.

Σύλληψη/Σύνθεση/Ενορχηστρώσεις: Δημήτρης Μαραμής

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

Μουσική Διεύθυνση: Νίκος Μαλιάρας

Λυρικοί Μονωδοί: Άγγελος Χονδρογιάννης, Μαρία Κόκκα, Νίκος Ζιάζιαρης, Σταμάτης Πακάκης.

Λυρικοί Μονωδοί: Άγγελος Χονδρογιάννης, Μαρία Κόκκα, Νίκος Ζιάζιαρης, Σταμάτης Πακάκης.

Σολίστ σαξόφωνο: Διονύσιος Ρούσσος. Ensemble: Διονύσης Αγαλιανός (Τρομπέτα), Γιάνης Καΐκης (Τρομπόνι),

Μίνα Τσάμου (Κλαρινέτο), Χρυσάνθη Παγγέλα (Κοντραμπάσο), Βασίλης Παναγιωτόπουλος (Τύμπανα).

Χορωδίες:

Musica Xορωδία Φίλων της Μουσικής, διδασκαλία Δημήτρης Μπουζάνης

Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, διδασκαλία Κατερίνα Βασιλικού

Δημοτική Χορωδία Θήβας, Ορφέας, Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ιτέας, διδασκαλία Αλέξανδρος Κομνάς

Θάμυρις του Λαογραφικού Ομίλου Ιτέας «Χοροστάσι», διδασκαλία Ιωάννης Χατζής

Φωνητικό Σύνολο «Ηχώ» Άμφισσας, διδασκαλία Ελένη Ιντέρνου

Μουσική Διεύθυνση Χορωδιών Στερεάς Ελλάδας: Αλέξανδρος Κομνάς

Κινησιολογική Επιμέλεια: Φαίδρα Νταϊόγλου

Ηχητικός Σχεδιασμός: Γιώργος Αλειφέρης, (Γιώργος Γιαννάς)

Φωτιστικός σχεδιασμός: Γιάννης Χριστοδουλάκης

