ΚΡΗΤΗΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημοφιλής youtuber «υποκλίθηκε» στην Κρήτη: Ρακοκάζανο και αντικριστό τον άφησαν άφωνο! (video)

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε ένα σπίτι στα Χωραφάκια, ο διάσημος vlogger Luke Martin έζησε την πιο αυθεντική κρητική εμπειρία: ρακοκάζανο, αντικριστό και γλέντι που απογείωσε το κανάλι του.

Παραδοσιακό ρακοκάζανο και παρασκευή αντικριστού σε σπίτι Χανιωτών στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου, ξετρέλαναν τον δημοφιλή Καναδό Youtuber και vlogger, Luke Martin, τον οποίο ακολουθούν 3 εκατομμύρια άτομα στη σελίδα του στο Facebook “Chopstick Travel” και 1,6 εκ. εγγεγραμμένοι χρήστες στο κανάλι του στο Youtube.

O δημοφιλής vlogger που ασχολείται με το φαγητό και τα ταξίδια, εστιάζει στο αυθεντικό φαγητό και σε μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, παρουσιάζοντας τις τοπικές κουλτούρες μέσω του φαγητού, ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο.

Αυτή την φορά ο δρόμος τον έβγαλε στα Χανιά και στην οικία του Μανόλη Κουτράκη στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου όπου το Νοέμβριο στήθηκε ένα πολυήμερο αυθεντικό Κρητικό γλέντι με απόσταξη τσικουδιάς σε παραδοσιακό ρακοκάζανο, παρασκευή αντικριστού, κρητική μουσική με τον βιολάτορα Μάρκο Ρενιέρη και Χανιώτικη φιλοξενία, συνδυασμός που ενθουσίασε τον Καναδό Youtuber και την παρέα του!

” Όλοι μου ζητούσατε να σας δείξω αυθεντική κρητική κουζίνα, και αυτή τη φορά σας παρουσιάζω την πιο αυθεντική που υπάρχει. Επιστρέψαμε στο όμορφο νησί της Κρήτης στην Ελλάδα, γιατί κάθε Νοέμβριο κάτι μοναδικό συμβαίνει σε αυτό το νησί… Είναι κάτι περισσότερο από ένα φεστιβάλ, είναι ένα συναίσθημα. Είναι το διάσημο φεστιβάλ ρακί της Κρήτης ( τα ρακοκάζανα).

Σπιτικό ποτό και ψητό αρνί συνοδευόμενα από κρητικά τραγούδια και χορούς γεμίζουν τη νύχτα. Αυτό είναι ένα βίντεο YouTube που δεν έχει φτιάξει κανείς πριν!” ανέφερε ο ίδιος στο κανάλι του.

Να σημειωθεί πως Luke Martin, στο κανάλι του στο Youtube έχει πάνω από 100.000.000 προβολές στα βίντεό του ενώ έχει συνεργαστεί με το TripAdvisor και Netflix.

 

zarpanews.gr

Αρχάνες: Μινωίτες «μηχανικοί» – Αποκαλύφθηκε λοξός τοίχος-ασπίδα κατά κατολισθήσεων!
ΠΚ team
ΠΚ team
