Παρέμβαση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη : «Η Κρήτη μεγάλη χαμένη της νέας ΚΑΠ. Αναγκαίος ο άμεσος εξορθολογισμός των πόρων»

Επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Τσιάρα, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ζητώντας τον εξορθολογισμό της κατανομής των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, με την επιστολή του, αναδεικνύει τις σοβαρές αδικίες που υφίσταται ο πρωτογενής τομέας του νησιού, κάνοντας λόγο για περικοπές που αγγίζουν το 70% έως 90% στους λογαριασμούς των παραγωγών, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Όπως επισημαίνει ο Σταύρος Αρναουτάκης, η Περιφέρεια Κρήτης, παρότι συμβάλλει καθοριστικά στο ΑΕΠ και την επισιτιστική επάρκεια της χώρας μέσω δυναμικών προϊόντων (ελαιόλαδο, κηπευτικά, κρέας, γαλακτοκομικά), αντιμετωπίζει δυσανάλογα βάρη λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής, της νησιωτικότητας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Τα κύρια σημεία της αδικίας σε βάρος της Κρήτης

Στην επιστολή του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης τεκμηριώνει γιατί το νησί καθίσταται ο «μεγάλος χαμένος» των άμεσων ενισχύσεων, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία:

Η Κρήτη θα είναι η μεγάλη χαμένη των άμεσων ενισχύσεων σε σχέση με τα προϊόντα που παράγει γιατί:

• Οι δενδρώδεις καλλιέργειες (ελαιοκαλλιέργεια, αμπελοκαλλιέργεια) όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί, τη στιγμή που στην Κρήτη μόνο οι ελαιώνες καλύπτουν το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού και παράγουμε πάνω από το 30% της παραγωγής της χώρας. Το γεγονός ότι οι δενδρώδεις καλλιέργειες λαμβάνουν περίπου την ίδια επιδότηση με τις αροτραίες, μονοετείς καλλιέργειες είναι πολύ άδικο. Επιπλέον το ελαιόλαδο, η Κρητική σταφίδα και το κρασί δεν συμμετέχουν στην συνδεδεμένη ενίσχυση.

• Τα κηπευτικά της Κρήτης δεν λαμβάνουν καμία επιδότηση ούτε συμμετέχουν στην συνδεδεμένη ενίσχυση, ενώ στην Κρήτη παράγεται περίπου το 50% των κηπευτικών της χώρας.

• Η μελισσοκομία δεν λαμβάνει άμεσες ενισχύσεις, ούτε το μέλι συμμετέχει στην συνδεδεμένη ενίσχυση, παρότι ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής μελιού προέρχεται από την Κρήτη.

• Στις αροτραίες, μονοετείς καλλιέργειες στις οποίες κατανέμονται τα περισσότερα χρήματα, η συμμετοχή της Κρήτης φτάνει μόλις στο 0,6%

• Η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα του αγροδιατροφικού τομέα και της ισόρροπης ανάπτυξης της Κρήτης. Στην Περιφέρεια μας, οι παραγωγοί έχουν επενδύσει σε υποδομές με σύγχρονα παραγωγικά συστήματα και εξαιτίας αυτού και παρά τα προβλήματα της Νησιωτικότητας και της ξηροθερμικότητας καταφέρνει και παράγει με κόστος παραγωγής 30% υψηλότερο και τιμές παραγωγούς 25-30% χαμηλότερες από αυτό της Υπόλοιπης Ελλάδος (Γάλα με τιμή 1,1€ στην Κρήτη και 1,5€ στην υπόλοιπη Ελλάδα). Το 2025 εκτιμάται ότι πωλήθηκαν περίπου 18.000 τόνοι πρόβειο γάλα από την Κρήτη στην Υπόλοιπη Ελλάδα.

Από τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι ενισχύσεις της ΚΑΠ είναι απολύτως αναγκαίες στους ανθρώπους της παραγωγής για να μπορέσουν να διατηρήσουν την βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Η κατάργηση της τεχνικής λύσης που είχε επιλεχθεί χωρίς να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές, έχει οδηγήσει στην απώλεια σημαντικού ποσού των ενισχύσεων, την στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος εκτάσεων του νησιού μας που είναι βοσκήσιμες γαίες, θεωρούνται δασικές και μη επιλέξιμες.

Το αίτημα της Περιφέρειας Κρήτης

Ο Σταύρος Αρναουτάκης ζητά τη λήψη προσωρινών λύσεων για τη δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων του 2025, ώστε να καλυφθεί το μεταβατικό στάδιο. Παράλληλα, θέτει ως επιτακτική ανάγκη την έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης για:

Την ορθολογική κατανομή των ενισχύσεων σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, με βάση την πραγματική παραγωγή και το κόστος.

Τη στρατηγική αξιοποίηση των πόρων του Β’ Πυλώνα της ΚΑΠ για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του αγροδιατροφικού συστήματος.

Την υλοποίηση κρίσιμων υποδομών με επίκεντρο το νερό και την ενέργεια, στοιχεία απαραίτητα για τη συνέχιση της παραγωγής.

«Είναι απολύτως αναγκαία η στήριξη στους ανθρώπους της παραγωγής για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων στην Κρήτη», καταλήγει στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης Κρήτης.