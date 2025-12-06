“Rethymno Cretan Kings – Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού!”

Η ομάδα στηρίζει την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, η ομάδα μας Ρέθυμνο Cretan Kings συμμετείχε στη δράση ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών που υλοποίησε ο Όμιλος Motor Oil σε συνεργασία με τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», στην πλατεία Τίτου στο Ηράκλειο.

Αθλητές της ομάδας, ο προπονητής Γιώργος Κούμουλος και ο πρόεδρος Γιάννης Καλαϊτζάκης επισκέφθηκαν το ειδικό περίπτερο, ενημερώθηκαν για τη σημασία της προσφοράς αιμοποιητικών κυττάρων και έγιναν οι ίδιοι εθελοντές δότες, στηρίζοντας έμπρακτα την κοινή προσπάθεια για ζωή και ελπίδα.

Στο επίκεντρο της σημερινής δράσης βρίσκεται η πολύτιμη κληρονομιά της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, της γυναίκας που με την αμέριστη συμπαράσταση του αξέχαστου συζύγου της Βαρδή Βαρδινογιαννη, με το όραμα, την πίστη και την ακούραστη προσπάθειά της άλλαξαν το τοπίο της παιδικής υγείας στην Ελλάδα.

Το «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» αποτελεί ζωντανή απόδειξη της αγάπης και της αφοσίωσής στα παιδιά και στους συνανθρώπους μας, αποτελώντας έναν φάρο ανθρωπιάς που συνεχίζει να εμπνέει γενιές. Για όλους μας στην οικογένεια του Ρέθυμνο Cretan Kings, η δράση αυτή είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη και στο έργο τους.

Η παρουσία και η συμμετοχή μας αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν ακόμη περισσότερους πολίτες να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών — μια απλή, αλλά βαθιά ανθρώπινη πράξη που μπορεί να χαρίσει ζωή.

Ο Rethymno Cretan Kings ευχαριστεί θερμά τον Όμιλο Motor Oil και τον Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» για την πρόσκληση και δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς, τιμώντας το παράδειγμα και το όραμα της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη.