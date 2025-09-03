Δήμος Αγίου Νικολάου:«1ο Φεστιβάλ Κρηνών» στην Κριτσά με το Λουδοβίκο των Ανωγείων»

Ανακοίνωση

Με αφορμή την προγραμματισμένη εκδήλωση του Δήμου Αγίου Νικολάου που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 στην Βρύση της Χανιώτενας στην Κριτσά με φιλοξενούμενο το Λουδοβίκο των Ανωγείων, ανακοινώνεται στους συμμετέχοντες ότι θα υπάρχουν δύο είσοδοι πρόσβασης στο χώρο της συναυλίας.

Συγκεκριμένα από την πλευρά του δημοτικού parking και κάτω από το «Μουσείο της Ροδάνθης».

Στον χώρο κάτω από το «Μουσείο της Ροδάνθης» υπάρχει πρόβλεψη να μετακινούνται οι συμμετέχοντες με το αυτοκίνητο τους – χωρίς να σταθμεύουν- και στην συνέχεια να πεζοπορούν στην Κρήνη όπου θα πραγματοποιηθεί η μουσικοθεατρική παράσταση.

Επίσης αν και υπάρχει μέριμνα από το Δήμο για την τοποθέτηση συγκεκριμένου αριθμού καρεκλών στο χώρο της συναυλίας, ωστόσο οι επισκέπτες μπορούν να φέρουν μαζί τους μικρά μαξιλάρια για να καθίσουν γύρω από τον χώρο της Κρήνης και στο καλντερίμι, αφού προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες, μητέρες και ηλικιωμένους.

Γίνεται κατανοητό ότι όλοι θα πρέπει να φορούν υποδήματα που θα τους επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση στο καλντερίμι που οδηγεί στην Βρύση της Χανιώτενας.

Καλή αντάμωση!