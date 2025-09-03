ΑΠΟΨΗΚΡΗΤΗ

Και τώρα έρχονται τα… ζόρια στο κεφαλοχώρι της Κρήτης!

Το μπαράζ ειδοποιητηρίων και η άτυπη συνάντηση παραγόντων.

Δύσκολες καταστάσεις βιώνουν πολλές περιοχές και χωριά της ενδοχώρας Κρήτης με αφορμή τις ειδοποιήσεις που καταφθάνουν σωρηδόν και ζητούν πίσω τα χρήματα από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποτυπώνει το άσχημο κλίμα εντόπισε αναγνώστης του cretalive που βρέθηκε μόλις χθες σ’ ένα γνωστό ορεινό κεφαλοχώρι της Κρήτης, και κατέγραψε ιδίοις όμμασι το βαρύ κλίμα και τη ζοφερή κατάσταση. Εκεί, καθώς φαίνεται, φτάνουν μαζικά τα μπιλιετάκια από τις οικονομικές αρχές, με τα οποία ζητούνται χρηματικά ποσά και δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία ελεγχόμενων, παραγωγών και μη, που στα ΑΦΜ τους βρέθηκαν κοινοτικές επιδοτήσεις, οι οποίες δεν μπορούν – βάσει χαρτιών – να αιτιολογηθούν.

Κι ενώ βέβαια από τις μέχρι πρόσφατα πληροφορίες ήταν γνωστό πως σε αρκετούς από την περιοχή υπήρχαν στους λογαριασμούς τους υπερβολικά μεγάλα ποσά, που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, το πρόβλημα φαίνεται να είναι αρκετά μεγαλύτερο, καθώς τα ειδοποιητήρια φαίνεται πως δεν είναι δεκάδες αλλά εκατοντάδες και αφορούν τη μεγάλη πλειονότητα του οικισμού.

Σε αυτό το δύσκολο, για το χωριό κλίμα, ήλθε τις τελευταίες ημέρες να προστεθεί το αιφνίδιο συμβάν μιας οικογενειακής τραγωδίας που με κάποιον τρόπο φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι τελευταίες εξελίξεις όπως φαίνεται, έπαιξαν έναν επιπλέον επιβαρυντικό ρόλο στην κατάσταση, με τραγικές συνέπειες.

Το βαρύ κλίμα στην ευρύτερη περιοχή – σύμφωνα με πληροφορίες- αποτυπώνεται και σε μια άτυπη συνάντηση παραγόντων χωριών της περιοχής που έγινε προ ημερών, στην οποία κυριάρχησε το δύσκολο κλίμα από το μπαράζ με τα ειδοποιητήρια στην περιοχή που έχει μετατρέψει την κοινωνία σε καζάνι που βράζει. Εκεί μπήκε το ζήτημα να υπάρξει μια πολιτική παρέμβαση καθώς θεωρούν πως και πάλι – με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ – έχει στοχοποιηθεί μια ολόκληρη περιοχή, και μπαίνουν άδικα όλοι στο ίδιο καυτό καζάνι!
Όπως υποστηρίζουν, κάποιοι με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ξαναβάζουν στο κάδρο την περιοχή, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό κλίμα φόβου και απόγνωσης ακόμα και για εκείνους που δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε!

 

Cretalive

