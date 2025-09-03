Εμπλοκή αστυνομικών στη διακίνηση κοκαΐνης αποκαλύπτει η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση

Η κατάθεση μιας 39χρονης ανάβει φωτιές στην τοπική ΕΛ.ΑΣ.
Η κατάθεση στην αστυνομία μιας 39χρονης, η οποία συγκαταλέγεται στον κύκλο του επονομαζόμενου «Πατομπούκαλου», και στη δικογραφία αναφέρεται ότι είχε στρατολογηθεί από το συγκεκριμένο άτομο, ανάβει φωτιές στην τοπική ΕΛ.ΑΣ.
Η 39χρονη ούτε λίγο ούτε πολύ – σύμφωνα με την δικογραφία- αφού κατονόμασε τον «Πατομπούκαλο» ως ιθύνων νου και εντολέα της τοποθέτησης, βόμβας στην πολυκατοικία όπου διαμένει αστυνομικός των Χανίων (24-01-2024), κατέθεσε ότι:
«σε χρονικό διάστημα, περίπου τριών εβδομάδων, πριν την τοποθέτηση και πυροδότηση του εκρηκτικού μηχανισμού κατά τις απογευματινές ώρες, σύμφωνα με την ίδια, πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνάντηση, σε υπόγειο χώρο (άτυπο συνεργείο) στο Πασακάκι, μεταξύ του …και Αστυνομικού αποκαλούμενος με το μικρό όνομα «Σ», με άγνωστο αντικείμενο συζήτησης.
Όπως τονίζεται στη δικογραφία, σύμφωνα με την περιγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών και του αποδιδόμενου ονόματος, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό ο εν λόγω κατονομαζόμενος Αστυνομικός να είναι ο υπηρετών στην Δ.Α. Χανίων, ο οποίος κατά το παρελθόν υπηρετούσε επί σειρά ετών.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά που ανέφερε η ίδια , ο … σε παρελθοντικό χρόνο, πριν την έκρηξη του ανωτέρω μηχανισμού ., φέρεται να προμηθευόταν ποσότητες κοκαΐνης από εν ενεργεία Αστυνομικό της Δ.Α. Χανίων, αποκαλούμενο με μικρό όνομα … ενώ οι ποσότητες αυτές προερχόταν από τις κατασχέσεις ναρκωτικών που διενεργεί η Αστυνομία.
Οι σχέσεις του εν λόγω Αστυνομικού με τον … διαταράχθηκαν, σε πρόσφατο χρονικό ως εκ τούτου διακόπηκε και η ροή κατασχεθεισών ποσοτήτων κοκαϊνης.
Από την περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μοναδική Υπηρεσία της Δ.Α. Χανίων, βάση των σχετικών κανονισμών της Υπηρεσίας, η οποία διαθέτει αποθήκη φύλαξης κατασχεμένων ναρκωτικών ουσιών, είναι το Τ.Δ.Ν. της Υποδιευθύνσεως μας, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή η ΄΄ταυτοποίηση΄΄ του εν λόγω κατονομαζόμενου Αστυνομικού, χωρίς στο παρόντα χρόνο της έρευνας να έχουν προκύψει ίχνη οποιασδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς στο συγκεκριμένο Τμήμα».
