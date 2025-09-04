ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:“ Συμμετοχή του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Μαλανδράκης Ιωάννης, θα απουσιάζει από τον Δήμο, από την Πέμπτη 4 έως και την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Δ.Ε.Θ.:
• Την Παρασκευή 5 Σεμπτεμβρίου, ο κος Μαλανδράκης θα συμμετέχει στην Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη
• Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μαλανδράκης θα λάβει μέρος στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.).
• Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, θα είναι ομιλητής σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα, με θέμα: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Συμβολή της στο Βιώσιμο Τουρισμό».
Κατά την περίοδο της απουσίας του, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.



