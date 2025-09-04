Ανθίμου Ρεθύμνης Εόρτιος μνήμη

ΑΝΘΙΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΟΡΤΙΟΣ ΜΝΗΜΗ

3 Σεπτεμβρίου 2025

Το πρωί της Τετάρτης, 3ης Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον Ιερό Ναό των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, Μετόχιο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου στη θέση «Καλό Χωράφι» Σισών Μυλοποτάμου, όπου χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία.

Προ του τέλους της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε Ιερό Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού προκατόχου του, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Ανθίμου (Συριανού), ο οποίος κατά την ημέρα αυτή, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομηδείας, εόρταζε τα ονομαστήριά του.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος αναφέρθηκε με λόγους τιμής και ευγνωμοσύνης στο μακαριστό Μητροπολίτη Άνθιμο, εξαιτούμενος των ευχών και ευλογιών του από τα ουράνια σκηνώματα για την προκοπή και πρόοδο της Τοπικής μας Εκκλησίας.