ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ανθίμου Ρεθύμνης Εόρτιος μνήμη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΑΝΘΙΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΕΟΡΤΙΟΣ ΜΝΗΜΗ
3 Σεπτεμβρίου 2025

Το πρωί της Τετάρτης, 3ης Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον Ιερό Ναό των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, Μετόχιο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου στη θέση «Καλό Χωράφι» Σισών Μυλοποτάμου, όπου χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία.

Προ του τέλους της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε Ιερό Μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού προκατόχου του, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Ανθίμου (Συριανού), ο οποίος κατά την ημέρα αυτή, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, Επισκόπου Νικομηδείας, εόρταζε τα ονομαστήριά του.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος αναφέρθηκε με λόγους τιμής και ευγνωμοσύνης στο μακαριστό Μητροπολίτη Άνθιμο, εξαιτούμενος των ευχών και ευλογιών του από τα ουράνια σκηνώματα για την προκοπή και πρόοδο της Τοπικής μας Εκκλησίας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των...

0
Ενώπιων των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι πρώτοι...

Ηράκλειο:Το έργο Branding Heritage «Ψηφιακοί Μινωίτες /...

0
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ BRANDING HERITAGE «ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ» ΣΤΟ...

Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των...

0
Ενώπιων των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι πρώτοι...

Ηράκλειο:Το έργο Branding Heritage «Ψηφιακοί Μινωίτες /...

0
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ BRANDING HERITAGE «ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ» ΣΤΟ...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:“ Συμμετοχή του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης”
Επόμενο άρθρο
Ρέθυμνο:Η Εορτή του Αγίου Μάμαντος στην Ομώνυμη Ενορία του Δήμου Μυλοποτάμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST