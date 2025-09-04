Ρέθυμνο:Η Εορτή του Αγίου Μάμαντος στην Ομώνυμη Ενορία του Δήμου Μυλοποτάμου

Η ΕΟΡΤΗ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ

ΣΤΗΝ ΟΜΩΝΥΜΗ ΕΝΟΡΙΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

2 Σεπτεμβρίου 2025

Το πρωί της Τρίτης, 2ας Σεπτεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Μάμαντος της ομώνυμης Ενορίας του Δήμου Μυλοποτάμου, όπου χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος υπό κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, τον Σεβασμιώτατο προσφώνησε και καλωσόρισε με θερμούς λόγους ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μιχαήλ Σαρρής, ο οποίος, μαζί με τον Εφημέριο της Ενορίας, προσέφεραν στο Σεβασμιώτατο Ιερό Εγκόλπιο και καλάθι με παραδοσιακά προϊόντα.

Ο Σεβασμιώτατος, στην αντιφώνησή του, αναφερόμενος στα μηνύματα του τιμωμένου Αγίου στη σύγχρονη κοινωνία, εξέφρασε τη χαρά του για τη συμμετοχή, για μία ακόμη φορά, στην πάνδημη αυτή Πανήγυρι, η οποία συνδυάζει την τιμή και υμνωδία στον Άγιο Μάμα, Προστάτη του χωριού, με την τιμή στους υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντας, με την τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης, καθώς και Λιτανείας σε ολόκληρο το χωριό.

Ακολούθησε λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Μάμαντος στο χωριό και πραγματοποιήθηκε Δέηση στον παλαιό Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος, στο κέντρο του χωριού, κτίσματος του έτους 1313 μ.Χ. Στο τέλος της λιτανεύσεως, τελέσθηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο της Τοπικής Κοινότητος, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων και ομίλησε, με γλαφυρό και ιστορικό λόγο, η κ. Εύα Λαδιά.

Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου προσφέρθηκε πλούσια και αβραμιαία φιλοξενία, την οποία προετοίμασαν όλοι οι άνθρωποι του χωριού για τους περισσότερους από 500 προσκυνητές.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου