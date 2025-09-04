Η Αρχή της Ινδίκτου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

1 Σεπτεμβρίου 2025

Το πρωί της Δευτέρας, 1ης Σεπτεμβρίου 2025, Αρχή της Ινδίκτου, ήτοι του Νέου Εκκλησιαστικού Έτους, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος μετέβη στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Παμμακαρίστου ή Πρωτοσεπτεμβριανής, της επιλεγομένης και Καλοταξιδιώτισσας, στον Πετρέ της Ενορίας Γερανίου Ρεθύμνου, επί της Εθνικής Οδού Ρεθύμνης-Χανίων, όπου χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συμπαραστατούμενος υπό κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Κατά τη Θεία Λειτουργία, ανεγνώσθη υπό του Πανοσιολ. Αρχιμ. Ρωμανού Αναστασιάδη το Σεπτό Πατριαρχικό Μήνυμα της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ επί τη Εορτή της Ινδίκτου και εψάλη η Φήμη του Παναγιωτάτου.

Μετά την ευλόγηση των άρτων και την τέλεση του Αγιασμού της Νουμηνίας, στον προαύλειο χώρο του Ιερού Ναού, ο Σεβασμιώτατος τόνισε τη μοναδικότητα του εν λόγω Ιερού Θεομητορικού Ναού και προέτρεψε όλους να εντείνομε τις προσπάθειές μας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα και με τις για περισσότερο από 30 έτη εξαγγελίες, προτροπές και πρωτοβουλίες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου για το σπουδαίο αυτό θέμα, καθώς υφιστάμεθα όλοι πλέον σήμερα τις συνέπειες της οικολογικής κρίσης στην καθημερινότητα της ζωής σε όλο τον πλανήτη μας.

Επίσης, τελέσθηκε Επιμνημόσυνη Δέηση για όλα τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων.

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε θερμά τον Εφημέριο της Ενορίας Γερανίου, Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαο Παπαργυρίου, ο οποίος, στο τέλος του τρέχοντος έτους, ολοκληρώνει 50 χρόνια εφημεριακής διακονίας στην εν λόγω Ενορία, γεγονός το οποίο θα σηματοδοτήσει και την διαδοχή του από νέο Εφημέριο για τη συνέχεια του σπουδαίου και απαιτητικού εκκλησιαστικού έργου της ανερχόμενης αυτής εκκλησιαστικής κοινότητας.

Ακολούθησε, από πλευράς της Ενορίας, πλούσια φιλοξενία εντός του Γερανίου.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου