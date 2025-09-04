Δήμος Ρεθύμνης:Αποχαιρετούμε το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην πανσέληνο του Σεπτεμβρίου στο φρούριο της Φορτέτζας!

Ελεύθερη Είσοδος για το κοινό!

Ο Δήμος Ρεθύμνης – Τμήμα Πολιτισμού αποχαιρετά το φετινό καλοκαίρι με μια συναυλία – φόρο τιμής σε τρεις σπουδαίους συνθέτες, που ανέβασαν την Ελληνική Μουσική πολύ ψηλά.

Κάτω από το φως του φεγγαριού γιορτάζουμε την Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου, λουσμένη στις μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκι και του Μίμη Πλέσσα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την γέννησή τους.

Τα Τραγούδια και οι Μουσικές τους χαραγμένα στην μνήμη μας, συγκινούν κάθε γενιά και συνοδεύουν ξεχωριστές στιγμές της ζωής μας.

Η Ορχήστρα Vamos θα μας ταξιδέψει νοσταλγικά στον χρόνο, ερμηνεύοντας πολυαγαπημένα θέματα και τραγούδια από τον Ελληνικό Κινηματογράφο που έχουν την υπογραφή των τριών αυτών σπουδαίων δημιουργών.

Η συναυλία συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Ρεθύμνης και τον Ορχήστρα VAMOS. Θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Ερωφίλη στην Φορτέτζα την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 9μ.μ. με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ορχήστρα : Vamos

Ενορχήστρωση – Διεύθυνση : Θανάσης Παπαθανασίου

Ερμηνεία : Έφη Παπαδοπούλου, Σοπράνο

Αλεξία Κατσανεβάκη

Πρόδρομος Καραδελόγλου