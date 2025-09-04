Ηράκλειο:Το έργο Branding Heritage «Ψηφιακοί Μινωίτες / Digital Minoans» στο 2ο Φεστιβάλ των Τειχών

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ BRANDING HERITAGE «ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ» ΣΤΟ 2ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, 20:00, ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Σύγχρονοι καλλιτέχνες, δημιουργοί & digital artists αναμετρώνται με αρχέγονα Μινωικά σύμβολα, ανασκαφικά ευρήματα και μύθους. Tο έργο τους αποτυπώθηκε ψηφιακά με την τεχνολογία Generative Art και θα προβληθεί στα ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ του Ηρακλείου Κρήτης.

Η Μινωική κληρονομιά δεν αποτελεί μόνο παρακαταθήκη του παρελθόντος αλλά ένα δυναμικό πεδίο σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο πολιτιστικός φορέας Branding Heritage (ΒΗ), με την αιγίδα και στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, παρουσιάζει το έργο «Ψηφιακοί Μινωίτες / Digital Minoans» στο 2ο Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου.

Οι επιβλητικές επιφάνειες των Ενετικών Τειχών μετατρέπονται σε ζωντανό καμβά, φιλοξενώντας έργα σύγχρονων δημιουργών εμπνευσμένα από ανασκαφικά ευρήματα, Μινωικές τοιχογραφίες και μυθολογικές μορφές όπως ο Λαβύρινθος, το Τριμερές Ιερό Κνωσού, η Μέλισσα των Μαλίων, ο Ίκαρος και ο Δαίδαλος. Μέσα από αλγοριθμικά μοτίβα, τα αρχέτυπα του Μινωικού πολιτισμού μεταμορφώνονται σε δυναμικές ψηφιακές αφηγήσεις. Πρόκειται για μια καινοτόμο μορφή ψηφιακής καλλιτεχνικής αφήγησης που, με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής (Generative Art), επαναδιατυπώνει τη μνήμη του Μινωικού πολιτισμού.

Αφηγείται η ηθοποιός Πέγκυ Τρικαλιώτη.

Στο έργο συμμετέχουν Έλληνες δημιουργοί και digital artists που αναμετρώνται με τη διαχρονικότητα της μινωικής κληρονομιάς: Λουκία Ορφανού, Μαρία Γαλανάκη, Polina Ellis, Κωνσταντίνα Καμπισοπούλου (The Artians), Comdes Design και ο φοιτητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) Γιάννης Φραγκιαδάκης, από την ομάδα του Καθηγητή και Γλύπτη Μάρκου Γεωργιλάκη. Περισσότερες φωτογραφίες από τα έργα των καλλιτεχνών ΕΔΩ.

Συντελεστές της δράσης

Generative Art: Comdes Design

Διεύθυνση έργου: Κατερίνα Φρέντζου (Ιδρύτρια ΒΗ)

Σκηνοθετική επιμέλεια: Έλλη Σφήκα

Επιμέλεια προβολών: Videotooth

Υποστήριξη διοργάνωσης: Όλγα Γιαννιάδη (IT Next)

Μοντάζ: 2 Imagine

Eπιμέλεια Γραφιστικών: Designfactory.gr

Δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Τειχών ΕΔΩ (Ψηφιακοί Μινωίτες σελ. 71-74).

Τα έργα επιλέχθηκαν από τη συλλογή του ΒΗ «Σύγχρονοι Μινωίτες», η οποία παρουσιάζεται και ψηφιακά σε εικονικό περιβάλλον έκθεσης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Δείτε τη συλλογή ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες: www.brandingheritage.org