Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση

Ενώπιων των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι συλληφθέντες για την συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων, στην Κρήτη. Οι πρώτοι 17 εμπλεκόμενοι, αναμένεται να βρεθούν σήμερα στα ανακριτικά γραφεία της Εισαγγελίας Χανίων, προκειμένου να απολογηθούν για όσα τους καταλογίζονται με κοινές κατηγορίες για συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση καθώς και επιμέρους κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αύριο Παρασκευή, οι απολογίες θα συνεχιστούν με τα υπόλοιπα 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ ακόμα 16 από τους εμπλεκόμενους είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές, για παλαιότερα αδικήματα.

Aνάμεσα στους 48 κατηγορούμενους περιλαμβάνονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί, καθώς και ένας κληρικός. Ο αστυνομικός φέρεται να παρείχε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τις κινήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φέρονται να εμπλέκονται ενεργά στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ο κληρικός φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εκβιασμού, και σε παράνομες αγοραπωλησίες ακινήτων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Καθοδηγητικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχαν δύο αδέλφια, ήδη γνωστά στις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας, δύο beach bar και άλλων καταστημάτων στην περιοχή.

Μαφία στην Κρήτη: Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση

Οι αδίστακτοι μαφιόζοι είχαν απλώσει παντού πλοκάμια. Πλούτιζαν με εμπόριο ναρκωτικών και όπλων, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκβιασμούς, παροχή προστασίας ενώ δεν έλειπαν και οι βομβιστικές επιθέσεις και οι ξυλοδαρμοί.

Μια νέα διάσταση στο μεταξύ, είναι πολύ ανησυχητική και ακουμπά την ελληνική δικαιοσύνη. Στους διαλόγους, που περιλαμβάνονται στην δικογραφία, αφήνονται υπόνοιες για τον ρόλο δικαστικών.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», οι Αρχές εστιάζουν σε σημεία της δικογραφίας, όπου τίθεται ζήτημα εμπλοκής δικαστικών λειτουργών και συνεργασίας με τα μέλη του κυκλώματος για δικαστικές αποφάσεις που αποτελούν προϊόντα συναλλαγής.

Σε διάλογο μεταξύ των μελών του κυκλώματος γίνεται αναφορά σε υπόθεση αστυνομικού που είχε συλληφθεί το 2023 για εκβιασμούς επιχειρηματιών στην Κρήτη και είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για 11 χρόνια. Ο αρχηγός του κυκλώματος ενημέρωσε τον αστυνομικό ότι έχει μιλήσει με ανώτατο δικαστικό λειτουργό, ο οποίος τον ενημέρωσε για τις κατευθύνσεις που έδιναν οι δικαστές ώστε ο αστυνομικός να αποφυλακιστεί νωρίτερα.

Σε άλλο σημείο γίνεται λόγος για την αποφυλάκιση ενός μεγαλέμπορου ναρκωτικών, ο οποίος έχει συλληφθεί κατ’ επανάληψη για διακίνηση ναρκωτικών και πριν από 3 μήνες είχε συλληφθεί για κατοχή κοκαΐνης. Τελικά κρίθηκε… τοξικομανής και οι δικαστές τον άφησαν ελεύθερο.

Σημειώνεται πως στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν δικαστικές αποφάσεις που ίσως υποκρύπτουν παράνομες συναλλαγές.