Λασίθι:Τραγωδία πρώτη ημέρα διακοπών για ζευγάρι στη Χιόνα

Νεκρός ο ένας, σε σοκ ο άλλος – Ήταν 55 χρόνια μαζί

Μοιραίες αποδείχθηκαν οι διακοπές στην Κρήτη ενός ζευγαριού ανδρών από τη Γαλλία, καθώς ο ένας από τους δύο, την πρώτη μέρα των διακοπών τους βρήκε τραγικό θάνατο στη θάλασσα στην περιοχή της Χιόνας στη Σητεία.

Το ζευγάρι που μοιράζονταν για 55 ολόκληρα χρόνια κοινή ζωή και ήταν παντρεμένοι έφθασαν στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης στο Παλαίκαστρο για τις διακοπές τους. Εγκαταστάθηκαν στο ξενοδοχείο τους και στη συνέχεια γύρω στις 6 το απόγευμα πήγαν στη θάλασσα.

Άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες κι ενώ το ζευγάρι απολάμβανε τις πρώτες ώρες των διακοπών του, τα ίχνη του ενός συζύγου χάθηκαν στη θάλασσα, όπου ο κυματισμός ήταν έντονος. Στις 8 το βράδυ είχε σημάνει συναγερμός και είχαν κινητοποιηθεί οι πάντες αναζητώντας τον αγνοούμενο Γάλλο.

Το άψυχο σώμα του βρέθηκε τα μεσάνυχτα. Ο κλονισμός του συζύγου από την τραγική εξέλιξη ήταν μεγάλος, καθώς σε κατάσταση σοκ αδυνατούσε να πιστέψει ότι έχασε τόσο άδικα και ξαφνικά τον άνθρωπο με τον οποίο είχε μοιραστεί μια ολόκληρη ζωή.

Οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου όπου είχαν καταλύσει οι δύο Γάλλοι, σοκαρισμένοι και οι ίδιοι από την αναπάντεχη τραγωδία, βρίσκονταν διαρκώς στο πλευρό του, στηρίζοντάς τον και βοηθώντας τον να αντεπεξέλθει στη διαδικασία αναγνώρισης της σορού. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και βαθιά θλίψη σε ολόκληρο το χωριό που από την πρώτη στιγμή είχε κινητοποιηθεί για την αναζήτηση του άτυχου άνδρα τις αγωνιώδεις ώρες που αγνοούνταν, αλλά και μετά όταν ο απαρηγόρητος σύζυγος δέχθηκε το χτύπημα της μοίρας. https://www.cretalive.gr/