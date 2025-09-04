Συλλήψεις για ναρκωτικά σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (03.09.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, 59χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (4) δεντρύλλια κάνναβης (23,5) γραμμάρια κάνναβης, (2) μεταλλικούς τρίφτες, φαρμακευτικά δισκία για τα οποία δεν έφερε απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατανιά.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων

Συνελήφθη χθες (03.09.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, 57χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και αποθηκευτικούς χώρους του ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο (2) δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης, πιστόλι με γεμιστήρα και 166 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (03.09.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου, 52χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -35,5- γραμμάρια κάνναβης, -39- γραμμάρια κοκαΐνης και μεταλλικός τρίφτης κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΛΑΣΙΘΙ

Σύλληψη (2) ημεδαπών για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθησαν χθες (03.09.2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, δύο ημεδαποί (57χρονος και 60χρονη) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα κατόπιν ελεγχόμενης παράδοσης και παραλαβής δέματος το οποίο περιείχε μία αυτοσχέδια συσκευασία περιέχουσα ποσότητα ακατέργαστής κάνναβης βάρους -45- γραμμαρίων, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο ημεδαποί κατά την παραλαβή του δέματος. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.