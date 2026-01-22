ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Δήμος Αγίου Νικολάου:«Το Καρναβάλι της Λίμνης» Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 Δηλώστε συμμετοχή τώρα!

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το καρναβάλι η μεγάλη γιορτή της ευθυμίας, της χαράς, του γέλιου, των μεταμφιέσεων και της σάτιρας πλησιάζει.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου προσκαλεί τους δημότες που θέλουν να συμμετάσχουν σε καρναβαλικές ομάδες, να δηλώσουν συμμετοχή και να πάρουν μέρος στο «Καρναβάλι της Λίμνης» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026.

Φτιάξτε την ομάδα σας, βάλτε φαντασία κι ελάτε να γεμίσουμε τους δρόμους με χρώμα και χαμόγελα.
Δηλώστε συμμετοχή έως 31 Ιανουαρίου 2026 στο τηλέφωνο : 28410 -89513 και ελάτε να διασκεδάσουμε μαζί με φαντασία, κέφι και χορό.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
