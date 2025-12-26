Δήμος Αγίου Βασιλείου:Πρώτες δημοτικές κατοικίες για εκπαιδευτικούς και γιατρούς

«Εδινα 400 ευρώ και τώρα 50» – Πρώτες δημοτικές κατοικίες στο Ρέθυμνο για εκπαιδευτικούς και γιατρούς

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που σε συνεργασία με την Πολιτεία δημιούργησε δημοτικές κατοικίες για εκπαιδευτικούς και γιατρούς. Η νηπιαγωγός που μόλις υπέγραψε το παραχωρητήριο μιλά στην «Κ»

«Δεν είμαι απλώς χαρούμενη, πετάω». Αυτό ήταν το σχόλιο της νηπιαγωγού Γεωργίας Αυδίκου στην «Κ», όταν τη ρωτήσαμε πώς νιώθει ως η πρώτη ωφελουμένη των νέων δημοτικών κατοικιών του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο του πρώτου επίσημου πιλοτικού προγράμματος αξιοποίησης δημοτικών κτιρίων ως κατοικιών με στόχο τη στήριξη των εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται σε απομακρυσμένες κοινότητες.

«Εδινα 400 ευρώ και τώρα 50» – Πρώτες δημοτικές κατοικίες στο Ρέθυμνο για εκπαιδευτικούς και γιατρούς-1Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, η ίδια προσελήφθη ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στο νηπιαγωγείο στον Μύρθιο Ρεθύμνου και αποφάσισε να βρεθεί από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, προκειμένου να εργαστεί σε αυτό που αγαπά.

Φθάνοντας στο νησί τον Σεπτέμβρη, η Γεωργία μάλιστα αισθάνθηκε αρκετά τυχερή καθώς βρήκε αμέσως ενοικιαζόμενο σπίτι στο κέντρο του Ρεθύμνου. Οπως λέει, συνάδελφοί της έμειναν έως και έναν μήνα σε Airbnb μέχρι να βρουν στέγη. «Το σπίτι ήταν παλιό και ακριβό, αλλά ήξερα πως δεν θα έβρισκα εύκολα», σημειώνει.

Η καθημερινότητα ωστόσο αποδείχτηκε για εκείνη περισσότερο απαιτητική από ό,τι υπολόγιζε. «Χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου, σίγουρα δεν θα μπορούσα να μείνω εδώ. Ωστόσο, τα έξοδα ήταν υπέρογκα. Σκεφτείτε με το που πληρωνόμουν, το ίδιο απόγευμα ήμουν μείον 700 ευρώ. Το ίδιο περνάνε και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου και γιατροί».

Οταν μία συνάδελφός της είπε πως στον δήμο όπου εδρεύει το νηπιαγωγείο είναι έτοιμες οι πρώτες δημοτικές κατοικίες για εκπαιδευτικούς και γιατρούς, η Γεωργία Αυδίκου δεν έχασε ευκαιρία, συμπλήρωσε τα χαρτιά και τα απέστειλε στη δημοτική υπηρεσία. «Την επόμενη ημέρα με πήραν τηλέφωνο και μετά από κάποιες ημέρες υπέγραψα το παραχωρητήριο.

Το πιο σημαντικό είναι όμως πως έδινα ενοίκιο περίπου 400 ευρώ και τώρα δίνω 50», σχολιάζει.

Η νηπιαγωγός αναμένεται να μετακομίσει στην κατοικία μετά τις γιορτές, ενώ το μηνιαίο αντίτιμο θα είναι 50 ευρώ για την κάλυψη εξόδων ηλεκτρισμού και ύδρευσης.

Προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία και μονογονεϊκές οικογένειες

Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Αγίου Βασιλείου έχει μετατρέψει σε κατοικίες πέντε κλειστά δημοτικά κτίρια και έχει πρόγραμμα για την αξιοποίηση ακόμη τεσσάρων διαμερισμάτων. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Γιάννη Ταταράκη, για την παροχή στέγης σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, με προτεραιότητα να δίνεται σε άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους ή τέκνα πολυτέκνων.

«Αν δεν υπάρχει κάποιο από τα παραπάνω κριτήρια, τότε θα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι εκπαιδευτικοί και γιατροί με ανώτατο εισόδημα 35.000 ευρώ», προσθέτει ο δήμαρχος.

Ενα από τα ανακαινισμένα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, που παραχωρούνται σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς.

Αναξιοποίητα δημοτικά κτίρια

Με τον δήμο να έχει, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του, 7.018 κατοίκους και στα όριά του να λειτουργούν ένα Κέντρο Υγείας, επτά νηπιαγωγεία, πέντε δημοτικά σχολεία, τρία γυμνάσια και ένα λύκειο, ο κ. Ταταράκης σημειώνει πως ελάχιστοι εκπαιδευτικοί και γιατροί διέμεναν εκεί τα τελευταία χρόνια. «Οι περισσότεροι έμεναν στο κέντρο του Ρεθύμνου κάνοντας καθημερινά δύο διαδρομές 40 λεπτών από και προς τη δουλειά τους», συμπληρώνει.

Σε μία προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος, η δημοτική αρχή αποφάσισε να αξιοποιήσει σε πρώτη φάση τα πέντε από τα περίπου 20 αναξιοποίητα κτίρια του δήμου, αρκετά από τα οποία ήταν κλειστά παλιά σχολεία της περιοχής.

«Τον Μάιο έγινε διάσκεψη με τον υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος έκανε αποδεκτή την πρότασή μας, χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα ως πιλοτικό. Ετσι λάβαμε 120.000 ευρώ για την πλήρη ανακαίνιση και την επίπλωση πέντε κατοικιών, οι οποίες πλέον είναι διαθέσιμες», εξηγεί.

Για τον ίδιο η παροχή δωρεάν στέγασης δεν θα λύσει μόνο το στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν κυρίως αυτές οι ειδικότητες, αλλά θα βοηθήσει και στο δημογραφικό, που πλέον είναι έντονο και στον συγκεκριμένο δήμο.«Η πρωτοβουλία αυτή είναι σημαντική γιατί έτσι παίρνουν ζωή και τα δικά μας χωριά», προσθέτει ο δήμαρχος.

Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου επιχειρεί να αντιμετωπίσει το στεγαστικό πρόβλημα εργαζομένων σε απομακρυσμένες κοινότητες.

Σημειώνεται πως από το βήμα της Βουλής έχει εξαγγελθεί και η αναβάθμιση δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, προκειμένου να μετατρέπονται σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την προσβασιμότητα στις απομακρυσμένες κοινότητες της χώρας. Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών σημειώνουν στην «Κ» πως ανάλογες πρωτοβουλίες για τη μετατροπή δημοτικών κτιρίων σε διαμερίσματα έχουν ξεκινήσει οι Δήμοι Ιθάκης, Αστυπάλαιας και Λειψών.https://www.kathimerini.gr/