Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:4o Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού & Εμπειριών “260Kmemories Festival”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Έως τις 20/04 οι αιτήσεις συμμετοχής

Ο Δήμος Χανίων, διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού & Εμπειριών “260KMemories Festival” το τριήμερο 8-10 Μαΐου 2026, στην πλατεία Κατεχάκη, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

Όπως κάθε χρόνο, το η πλατεία Κατεχάκη θα αποτελέσει το ετήσιο σημείο συνάντησης για επαγγελματίες, φορείς και συλλογικότητες απ’ όλη την Κρήτη, που δραστηριοποιούνται στον Εναλλακτικό Τουρισμό – Τουρισμό Εμπειριών και προσφέρουν μια συνολική εμπειρία στους κατοίκους και τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του τόπου μας.

Παράλληλα ομιλητές, παρουσιάσεις και ειδικά – on stage – δρώμενα θα συμπληρώσουν το πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, που φέτος θα έχει ως ειδική θεματική ενότητα την Κρητική Γαστρονομία καθώς η Κρήτη αποτελεί τη Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Χανίων καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στον Εναλλακτικό Τουρισμό – Τουρισμό Εμπειριών να δηλώσουν συμμετοχή ως εκθέτες στο Φεστιβάλ έως την Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στις 12:00 στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://forms.gle/T4sXyNbNBKyekmDGA
Πληροφορίες στο 28213-41626

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

0
0
Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
Share post:

Subscribe

Popular

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST