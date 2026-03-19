Δήμος Χανίων:4o Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού & Εμπειριών “260Kmemories Festival”

Έως τις 20/04 οι αιτήσεις συμμετοχής

Ο Δήμος Χανίων, διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Τουρισμού & Εμπειριών “260KMemories Festival” το τριήμερο 8-10 Μαΐου 2026, στην πλατεία Κατεχάκη, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.

Όπως κάθε χρόνο, το η πλατεία Κατεχάκη θα αποτελέσει το ετήσιο σημείο συνάντησης για επαγγελματίες, φορείς και συλλογικότητες απ’ όλη την Κρήτη, που δραστηριοποιούνται στον Εναλλακτικό Τουρισμό – Τουρισμό Εμπειριών και προσφέρουν μια συνολική εμπειρία στους κατοίκους και τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του τόπου μας.

Παράλληλα ομιλητές, παρουσιάσεις και ειδικά – on stage – δρώμενα θα συμπληρώσουν το πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, που φέτος θα έχει ως ειδική θεματική ενότητα την Κρητική Γαστρονομία καθώς η Κρήτη αποτελεί τη Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Χανίων καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται στον Εναλλακτικό Τουρισμό – Τουρισμό Εμπειριών να δηλώσουν συμμετοχή ως εκθέτες στο Φεστιβάλ έως την Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 στις 12:00 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/T4sXyNbNBKyekmDGA

Πληροφορίες στο 28213-41626

τις 20/04 οι αιτήσεις συμμετοχής