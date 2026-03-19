Ρέθυμνο:Συνελήφθη άτομο για άσκοπους πυροβολισμούς

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός για άσκοπους πυροβολισμούς

Συνελήφθη προχθές (18.03.2026) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου 49χρονος ημεδαπός για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς και παραβάσεις Νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα κατόπιν καταγγελιών για άσκοπους πυροβολισμούς, από από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του 49χρονου κατά την οποία διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, κυνηγετικό όπλο, φυσίγγια και (2) κάλυκες τα οποία κατείχε νόμιμα πλην όμως δεν τηρούσε τους όρους ασφαλούς φύλαξης

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου.

