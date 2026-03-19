Ρέθυμνο:Σύλληψη ζευγαριού για κλοπές

Συνελήφθησαν (2) ημεδαποί για κλοπή

Συνελήφθησαν χθες (18.03.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου δύο ημεδαποί (27χρονος και 33χρονη) κατηγορούμενοι για κλοπή.

Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική προανάκριση ανωτέρω Υπηρεσίας την 16 και 17.03.2026 οι δύο ημεδαποί διέπραξαν δύο κλοπές και δύο απόπειρες κλοπής σε οχήματα αφαιρώντας χρήματα, είδη ένδυσης και διάφορα αντικείμενα.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.