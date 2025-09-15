ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Έναρξη εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2025 – 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων ανακοινώνει την έναρξη του εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης 2025-2026.

Δήλωση ομάδας έως την Παρασκευή 19/09/2024 στο email του Γραφείου Αθλητισμού: t-athlitismos@chania.gr

Η κατάσταση συμμετοχής μαζί με τα δικαιολογητικά των παικτών (προσοχή με 11 πλήρη δικαιολογητικά παικτών η ομάδα παίρνει άδεια για να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα) θα πρέπει να κατατεθούν συγκεντρωμένα σε έναν φάκελο στο Γυμναστήριο της Παλιάς Ηλεκτρικής από τις 9:00 έως τις 13:00 μέχρι και την Πέμπτη 25/9.

Κλήρωση την Παρασκευή 26/9/2025 και ώρα 12:00 στον Κλαδισό. Έναρξη αγωνιστικών υποχρεώσεων: Δευτέρα 29/9/2025.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε παίκτη είναι:
1. Φωτοτυπία (εμπρός και πίσω) της αστυνομικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση)
2. Κάρτα υγείας μαζί με φωτογραφία με σφραγίδα και εξέταση καρδιολόγου (μαζί και το καρδιογράφημα)
3. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105, επικυρωμένη από το ΚΕΠ ή το GOV

Τα έγγραφα, που απαιτούνται για τη συμμετοχή των ομάδων είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο https://www.chania.gr/enimerosi/municipality-press-releases/ergasiako1592025.html

Εκκλησία της Κρήτης: «Δεν υποκύπτουμε σε πιέσεις...

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνελθοῦσα σέ...

Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Τιμή και Μνήμη στον Καρδουλιανό...

Με ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025...

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
