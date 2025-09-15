Ηράκλειο:Πρεμιέρα σήμερα για το Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου “Italian Film Days 2025” στον θερινό κινηματογράφο Βηθλεέμ

Μέχρι την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου με ελεύθερη είσοδο

Η πρεμιέρα του Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου “Italian Film Days 2025” με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 21:00 με την ταινία Tutto il mio folle amore στον Δημοτικό θερινό Κινηματογράφο Βηθλεέμ.

Στη διάρκεια του Φεστιβάλ που θα διαρκέσει έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, θα προβληθούν επτά ταινίες, σε πρωτότυπη γλώσσα με ελληνικούς υπότιτλους οι οποίες επιλέχτηκαν από πρόσφατες και κλασικές παραγωγές του ιταλικού κινηματογράφου και έχουν εισπράξει πλήρη αναγνώριση κριτικής και κοινού.

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο IMAGO και το Επίτιμο Προξενείο της Ιταλίας στην Κρήτη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου, τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΚΑΖΑΛΙ.

Τα έργα που θα προβληθούν είναι:

• Δευτέρα 15.09.2025 – Tutto il mio folle amore (2019)

• Τρίτη 16.09.2025 – Momenti di trascurabile felicita’ (2019)

• Τετάρτη 17.09.2025 – Il cattivo poeta (2021)

• Πέμπτη 18.09.2025 – Se mi vuoi bene (2019)

• Παρασκευή 19.09.2025 – Kaos (1984)

• Σάββατο 20.09.2025 – La festa del ritorno (2023)

• Κυριακή 21.09.2025 – La tenerezza (2017)

Ώρα έναρξης προβολών 21:00 – Είσοδος Ελεύθερη