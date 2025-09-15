Συνεχίζεται η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων

Αύριο, Τρίτη 16/09, με τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο Χανίων «Το Αντάμωμα» & την Τετάρτη 17/09 με τους Παραδοσιακούς Συλλόγους στην Αγία Μαρίνα

Η Παραδοσιακή Στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 4η χρονιά, γεμίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα στενά της Παλιάς Πόλης και του Ενετικού Λιμένα.

Αύριο, Τρίτη 16/09/2025, ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Χανίων «Το Αντάμωμα»

παρουσιάζει το δρώμενο «Χορεύουμε και τραγουδάμε αντάμα».

Η διαδρομή της Στράτας θα ξεκινήσει στις 19.30, πρώτο σημείο εκκίνησης θα είναι το Νεώριο Μόρο. Η πρώτη στάση θα πραγματοποιηθεί στο Γιαλί Τζαμί και το τελικό σημείο συνάντησης στην Πλατεία Μητρόπολης.

Παράλληλα, την Τετάρτη 17/09/2025, ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος Ακρωτηρίου «Καγιαλές», ο Χορευτικός Όμιλος Χανίων «Ο Ψηλορείτης» και οι «Κωφοί & Ακούοντες εν Δράσει» παρουσιάζουν το δρώμενο «Στράτα στην Αγία Μαρίνα».

Η διαδρομή της Στράτας θα ξεκινήσει στις 19.30, σημείο εκκίνησης θα είναι η διασταύρωση των οδών Ρωμιοσύνης & Κάμπου. Η πρώτη στάση θα πραγματοποιηθεί στη διασταύρωση της οδού Ρωμιοσύνης με την Παλαιά Εθνική Οδό, η δεύτερη στάση στην πλατεία Αγ. Μαρίνας και το τελικό σημείο συνάντησης στην Πλατεία Πατητήρια.

Για μία ακόμη εβδομάδα, τα μέλη των Συλλόγων θα χαρίσουν στους ντόπιους και τους επισκέπτες της πόλης, μια εμπειρία βγαλμένη από την παράδοση του τόπου μας.

Το δρώμενο πραγματοποιείται κάθε Τρίτη, με σκοπό να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου, μέσα από την παράδοση, την ενδυματολογική κληρονομιά και τις μοναδικές μουσικοχορευτικές και φωνητικές ικανότητες των μελών των Πολιτιστικών Συλλόγων, που συμμετέχουν.