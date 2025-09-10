ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω έργων υποδομής οπτικών ινών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων για την τοποθέτηση δικτύων οπτικών ινών, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλείσιμο οδών ως εξής:

• Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 θα παραμείνει κλειστή η οδός Γρηγορίου Ε.
• Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 θα παραμείνει κλειστή η Πλατεία Κολοκοτρώνη.

• Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 θα παραμείνει κλειστή η οδός Μπουνιαλή.
Οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Αγιασμός: Παρουσία του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου...

0
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ενημερώνει ότι ο Διευθυντής...

Δήμος Ηρακλείου:Με τέσσερις εκδηλώσεις ολοκληρώνεται σήμερα το...

0
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στη ξενάγηση στην Πύλη Σαμπιονάρα, στο...

Αγιασμός: Παρουσία του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου...

0
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ενημερώνει ότι ο Διευθυντής...

Δήμος Ηρακλείου:Με τέσσερις εκδηλώσεις ολοκληρώνεται σήμερα το...

0
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στη ξενάγηση στην Πύλη Σαμπιονάρα, στο...
Δήμος Ηρακλείου:Με τέσσερις εκδηλώσεις ολοκληρώνεται σήμερα το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών
Αγιασμός: Παρουσία του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου σε δύο σχολικές μονάδες.
