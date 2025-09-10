Δήμος Χανίων:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω έργων υποδομής οπτικών ινών

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων για την τοποθέτηση δικτύων οπτικών ινών, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κλείσιμο οδών ως εξής:

• Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 θα παραμείνει κλειστή η οδός Γρηγορίου Ε.

• Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 θα παραμείνει κλειστή η Πλατεία Κολοκοτρώνη.

• Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 θα παραμείνει κλειστή η οδός Μπουνιαλή.

Οι πολίτες καλούνται να τηρούν τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.