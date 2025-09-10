Δήμος Ηρακλείου:Με τέσσερις εκδηλώσεις ολοκληρώνεται σήμερα το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στη ξενάγηση στην Πύλη Σαμπιονάρα, στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ο Δήμος μεριμνά για τα Τείχη. Ένα μεγάλο μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι αφιερωμένο σε έργα συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης των Τειχών»

Με τέσσερις εκδηλώσεις ολοκληρώνεται σήμερα το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών

Τη ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 9/9 στην ιστορική Πύλη Σαμπιονάρα στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ των Τειχών παρακολούθησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός καλωσόρισε το κοινό και αναφέρθηκε στη συντήρηση της Πύλης αλλά και στα έργα που έχει δρομολογήσει ο Δήμος για την αποκατάσταση και ανάδειξη των Ενετικών Τειχών τα οποία έχουν ενταχθεί στη ΣΒΑΑ του Δήμου Ηρακλείου, σημειώνοντας: «Ο Δήμος μεριμνά για τα Τείχη.

Ένα μεγάλο μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι αφιερωμένο σε έργα που έχουν να κάνουν με την συντήρηση, την αποκατάσταση και την ανάδειξη των Τειχών και αυτό αφορά και το χερσαίο τμήμα και το παραθαλάσσιο τμήμα.

Μόλις πριν από μερικές μέρες ξεκίνησε η διαδικασία για να προχωρήσει το έργο της αποκατάστασης του παραθαλάσσιου Τείχους, το οποίο αφορά το τμήμα στο Μπεντενάκι που κινδυνεύει από σπηλαιώσεις. Είναι ένα έργο σωστικό το οποίο θα έρθει να «κουμπώσει» με το έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας του κόλπου του Δερματά, το οποίο θα αποδώσει και μια διπλή αστική παραλία στην απόληξη της Αγίας Τριάδας. Στη Στρατηγική της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης εντάσσονται επίσης τα έργα στην πλατεία 18 Άγγλων που θα αναπλαστεί πλήρως, καθώς και η αποκατάσταση του συνόλου των Νεωρίων».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επεσήμανε ότι τα Τείχη είναι μέρος της καθημερινότητας και της ζωής της πόλης και επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι η περαιτέρω αξιοποίησή τους, τονίζοντας: «Τα Τείχη είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Να διασχίζουμε τα Τείχη, να διασχίζουμε τις αστικές Πύλες. Πράγμα που ήδη συμβαίνει, αλλά περισσότερο από την παράπλευρη μεριά τους, τα λεγόμενα νεωτερικά ανοίγματα και όχι τις ίδιες τις Πύλες. Αυτό είναι που επιδιώκουμε.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ολοκληρώνει τώρα το έργο στην Πύλη Παντοκράτορα που θα αποτελεί μουσειακό χώρο για τους 40 αιώνες ιστορίας της πόλης. Η Πύλη θα συνδυάζεται και με πέρασμα και αυτό αφορά και τις Στρατιωτικές Στοές που οι περισσότερες από αυτές καταλήγουν σε χαμηλές πλατείες και πηγαίνουν στην τάφρο όπως η πύλη Βιτούρι που όπως γνωρίζετε την αξιοποιούμε επίσης στα πλαίσια του Φεστιβάλ των Τειχών. Είμαστε σε μια πορεία η οποία θα καταλήξει σε μια διαφορετική αίσθηση της πόλης εντάσσοντας και τα Τείχη μέσα εκεί».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε την Εφορεία Αρχαιοτήτων, τον αρχαιολόγο Γιώργο Κατσαλή και τους συμμετέχοντες στην ξενάγηση και έκανε μια ιστορική αναφορά στην Πύλη του Αγίου Ανδρέα όπου προγραμματίζονται έργα και την Πύλη Σαμπιονάρα που θα ανοίξει το επόμενο χρονικό διάστημα: «Τα δύο σημεία του Αγίου Ανδρέα και της Σαμπιονάρα ήταν τα αδύναμα σημεία των Τειχών από τα οποία μπήκαν οι Οθωμανοί στο Χάνδακα, το 1669 μετά από 24 χρόνια πολιορκίας.

Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ανοίξουμε αυτήν την Πύλη έτσι ώστε να είναι ένα πέρασμα. Αυτό θα γίνει όπως το προγραμματίζουμε ταυτόχρονα με το άνοιγμα ξανά της Πύλης του Αγίου Γεωργίου που είναι από την Ικάρου μέχρι εκεί όπου βρισκόταν η πύλη του Αγίου Γεωργίου που κατεδαφίστηκε το 1917. Διότι έχουμε και αυτό το ζήτημα της απώλειας μνημείων από κατεδάφιση. Το μετάλλιο της πύλης του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και είναι και το μόνο κατάλοιπο πέρα από τις φωτογραφικές αποτυπώσεις της Πύλης εκείνης».

Η ξενάγηση με τίτλο «Γνωρίζοντας την Πύλη Σαμπιονάρα» πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου από τον αρχαιολόγο Γεώργιο Κατσαλή, παρουσία της αρχαιολόγου του Τμήματος Προστασίας & Ανάδειξης Παλιάς Πόλης, Οικιστικών Συνόλων και Ενετικών Τειχών του Δήμου Κάλλιας Νικολιδάκη, ακολουθώντας τη διαδρομή από τον Προμαχώνα Σαμπιονάρα στη Δουκός Μποφώρ και μέσω της στοάς, στην έξοδο της πύλης. Είχε προηγηθεί η συναυλία από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου στον χώρο του προμαχώνα Σαμπιονάρα, υπό τη διεύθυνση της Δέσποινας Σκανδαλάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Καλοκαιρινός στις 5/8, είχε πραγματοποιήσει αυτοψία στην Πύλη Σαμπιονάρα μαζί με τους Αντιδημάρχους Γιώργο Σισαμάκη και Ρένα Παπαδάκη βλέποντας από κοντά πώς έχει διαμορφωθεί η πρόσβαση και διάφορες άλλες λεπτομέρειες του σημείου, καθώς και τις εργασίες συντήρησης που εκτελούνται στον περιβάλλοντα χώρο και προγραμματίζονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών ολοκληρώνεται σήμερα Τετάρτη 10/9 με τις εκδηλώσεις:

1. Στις 16:00, την εκπαιδευτική δράση «Έφτανα στα μπεντένια κι ανάσαινα» του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (ώρα προσέλευσης 15:45) από το χώρο του Μουσείου.

2. Στις 19:00, τη μουσική διαδρομή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Ηρακλείου από τον Προμαχώνα Παντοκράτορα.

3. Στις 19:30, την ομιλία του Σπύρου Δημανόπουλου με θέμα «Μνημεία “δουλείας” ή “θαυμάσια”έργα του κρητικού λαού; Τα τείχη και η τουριστική αξιοποίηση του Ηρακλείου στον 20ό αιώνα» στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις.

4. Στις 21:00, τη μεγάλη συναυλία της Γιώτας Νέγκα στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».