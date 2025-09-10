Η Περιφέρεια Κρήτης επενδύει στη νέα γενιά

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης

για την υλοποίηση Επιμορφωτικού Προγράμματος για νέους

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε σήμερα την προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την υλοποίηση ενός καινοτόμου επιμορφωτικού προγράμματος για νέους.

Το πρόγραμμα, με τίτλο «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για νέους/ες σε μειονεκτικές περιοχές και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (επιχειρηματικότητα – απασχολησιμότητα – κατάρτιση – κοινωνική καινοτομία)», στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων μέσα από την παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τονώσουν την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητά τους.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΚ), σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας & Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης και προσφέρεται δωρεάν στους συμμετέχοντες, έχει διάρκεια έξι μηνών (200 ώρες) και περιλαμβάνει 16 θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, από ήπιες και οριζόντιες έως εξειδικευμένες, με στόχο την ολιστική κατάρτιση των νέων. Η εκπαίδευση θα είναι μικτού τύπου, συνδυάζοντας δια ζώσης διδασκαλία με σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης που αντιστοιχεί σε 8 μονάδες ECTS.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης, Θεοδώρα Κουτεντάκη, δήλωσε:

«Αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανη που σήμερα υπογράφουμε αυτήν την προγραμματική με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Επενδύουμε στη γενιά μας, δίνοντας ουσιαστικά εργαλεία, γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να αλλάξουν την πορεία ζωής, επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των νέων σε όλη την Κρήτη. Θέλουμε κάθε νέος και νέα, ανεξάρτητα από το σημείο που ξεκινά, να έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται, να δημιουργεί και να προχωρά με αυτοπεποίθηση.

Η Περιφέρεια Κρήτης είναι εδώ για να στηρίζει, να εμπιστεύεται και να επενδύει έμπρακτα στη δύναμη και τις δυνατότητες της νέας γενιάς.»

Η Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής & Πρόεδρος του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΚ, τόνισε σχετικά:

«Το νέο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΚ), είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα μεγάλης κλίμακος που υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης, την οποία και ευχαριστούμε θερμά, και ιδιαιτέρως τον Περιφερειάρχη, Σταύρο Αρναουτάκη.

Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για όλους εμάς στο ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΚ, αλλά και συνολικά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η νέα αυτή «στρατηγική συνεργασία» (όπως την χαρακτήρισε πρόσφατα η έγκριτη εφημερίδα «Καθημερινή») με την Περιφέρεια Κρήτης, που έχει ως αντικείμενο την στοχευμένη και ερευνητικά εδραιωμένη επιμόρφωση εργαζόμενων και ανέργων νέων, οι οποίοι κατοικούν σε μειονεκτούσες περιοχές της Κρήτης ή/και ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.

Μέσω της πρόσκτησης γνώσεων και της ανάπτυξης κρίσιμων οριζόντιων και εξειδικευμένων δεξιοτήτων, που παρέχονται από το υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά και τους συνεργάτες του (δηλαδή τον ΕΥ του Προγράμματος, Καθηγητή Νίκο Παπαδάκη και τους εξαιρετικούς/ές συναδέλφους από 5 Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και από 2 Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και τους εξειδικευμένους/ες Εμπειρογνώμονες) αποσκοπούμε στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των νέων του τόπου μας.»

Ο Καθηγητής Νίκος Παπαδάκης, Διευθυντής του ΚΕΔΙΒΙΜ-ΠΚ & Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος, πρόσθεσε:

«Το νέο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, που υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης (την οποία και ευχαριστούμε θερμά), αποτελεί μια -βασισμένη στην ερευνητική διάγνωση αναγκών- επιμορφωτική δράση, μεγάλης κλίμακος.

Αποτελείται από 16 θεματικές ενότητες και συγκεκριμένα 6 θεματικές ενότητες, που αφορούν σε ήπιες-οριζόντιες δεξιότητες και 10 θεματικές ενότητες, που αφορούν στην ανάπτυξη σύγχρονων θεματικών-τομεακών δεξιοτήτων για όλους τους κρίσιμους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Αποσκοπεί δε, στην ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και παραγωγικότητας, όσο και στην κοινωνική ενσωμάτωση των νέων μας (και δη των πιο κοινωνικά ευάλωτων) και ευρύτερα στο να συμβάλει στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης. Άλλωστε στους δύσκολους καιρούς μας, η εμπράγματη ένταξη και ενίσχυση των «ευκαιριών ζωής» συνιστά συγκροτησιακή συνιστώσα της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.»

Στην υπογραφή παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος του Τομέα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Κρήτης Κώστας Φλουρής.

Πληροφορίες Προγράμματος:

Το πρόγραμμα ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 2025

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 24/10/2025 στην πλατφόρμα:

https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/aitisi/aitisi-symmetoxis-se-programma

Περισσότερες πληροφορίες:

https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-programmata/ana-thematiko-pedio/koinonikes-epistimes/414-epimorfotiko-programma-gia-neous-es-se-meionektikes-perioxes-kai-koinonikes-evalotes-omades-epixeirimatikotita-apasxolisimotita-katartisi-koinoniki-kainotomia