Ηράκλειο:21ο Παζάρι «Δεύτερο Χέρι – Χέρι Βοήθειας» 12 – 18 Σεπτεμβρίου 2025 | Πάρκο Γεωργιάδη

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» σάς προσκαλεί στο καθιερωμένο, φιλανθρωπικό του Παζάρι «Δεύτερο Χέρι – Χέρι Βοήθειας», που φέτος γιορτάζει 21 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην πόλη.

Από την Παρασκευή 12 έως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, 10.00-20.00, το Πάρκο Γεωργιάδη γεμίζει χρώματα και ζεστασιά με μοναδικά κομμάτια όπως κοσμήματα, βιβλία, διακοσμητικά, μικροέπιπλα, παιχνίδια και πολλά πολλά ακόμη είδη, όλα σε εξαιρετική κατάσταση και σε πολύ προσιτές τιμές.

Το Παζάρι μπορεί να αποτελέσει και μια εξαιρετική ευκαιρία για τους νέους φοιτητές που στήνουν το σπίτι τους ή για όσους αγαπούν τις έξυπνες και οικονομικές επιλογές, καθώς προσφέρει όμορφες λύσεις που συνδυάζουν πρακτικότητα και στυλ. Επιπλέον, με κάθε αγορά, οι επισκέπτες στηρίζουν τις πολυεπίπεδες δράσεις του «Συνδέσμου».

Το Παζάρι είναι μια γιορτή αλληλεγγύης και προσφοράς – μια ευκαιρία να δώσουμε νέα ζωή στα πράγματα και ελπίδα στους ανθρώπους. Σας περιμένουμε όλους να μοιραστούμε χαμόγελα, αλληλεγγύη και όμορφες εκπλήξεις!

Ας σημειωθεί ότι το Παζάρι «Δεύτερο Χέρι – Χέρι Βοήθειας» θα πλαισιωθεί με παράλληλη δράση στο πλαίσιο του Έργου «PREVENT–STOP VIOLENCE PROJECT», που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποσοδάκη, τον μη κερδοσκοπικό Οργανισμό Immortaliting και την κυπριακή μη κυβερνητική-μη κερδοσκοπική Οργάνωση NGO Support Center, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

