Ηράκλειο:”Το Συμπόσιον” του Δημήτρη Μαραμή έρχεται στο Φεστιβάλ Κρήτης στις Αρχάνες στο χώρο «ΔΙΑΣ»

Δημήτρης Μαραμής

Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο Ν

Κύκλος Τραγουδιών για τον Οίνο και τον Έρωτα

Τραγουδιστές:

Nίκος Κύρτσος & Μέλα Γεροφώτη

βιολί ο Γιάννης Μαγειρόπουλος

στο πιάνο ο συνθέτης

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 21:00

Στις Αρχάνες του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, στο χώρο «ΔΙΑΣ»

Ο Δημήτρης Μαραμής, ο συνθέτης της μουσικοθεατρικής κρητικής τριλογίας: Ερωτόκριτος (2017), Καπετάν Μιχάλης (2021) και Ελευθέριος Βενιζέλος (2023), έρχεται στο Φεστιβάλ Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης, με το διαχρονικό του μουσικό έργο για το κρασί και τον έρωτα, το Συμπόσιον.

Το Συμπόσιον είναι ένας κύκλος τραγουδιών με θέμα τον Οίνο και τον Έρωτα, μέσα από διαφορετικές εποχές της ελληνικής ποίησης, αναδεικνύοντας την πολιτισμική και συμβολική αξία του κρασιού, στην αδιάκοπη πορεία της ελληνικής γλώσσας στο μάκρος των αιώνων. Μελοποιείται: αρχαία, ελληνιστική, βυζαντινή, δημοτική, φαναριώτικη, μεσοπολεμική και σύγχρονη ελληνική ποίηση. Ποιήματα και κείμενα των: Ανακρέοντα, Eυαγγελιστή Ιωάννη, Αθ. Χριστόπουλου, Γ. Δροσίνη, Κ. Π. Καβάφη, Κ. Κρυστάλλη, Λ. Πορφύρα, Ν. Λαπαθιώτη, Ν. Καζαντζάκη, Γ. Ρίτσου και ερμηνεύονται σε αφηγηματική πρόζα κείμενα των: Ομήρου, Εύβουλου, Πλάτωνα και άλλων.

Η επιλογή στίχων από τον πνευματικό τρύγο του εκάστοτε ποιητή, προβάλλει κορυφαία κι αιώνια σύμβολα όπως το κρασί, τον έρωτα, το αμπέλι, το σταφύλι, τον Διόνυσο, τα οποία έρχονται κι επανέρχονται μέσα στο μουσικό ταξίδι αλλάζοντας κάθε φορά ρόλο, ερμηνεία και σκηνικό. Η χαρά του τρύγου (Κ. Κρυστάλλης) εναλλάσσεται με τον ερωτισμό (Ν. Λαπαθιώτης), το χιούμορ της μέθης (Αθ. Χριστόπουλος) με την τρυφερή εμφάνιση της Παναγιάς (Γ. Ρίτσος), ο αισθησιασμός (Κ. Π. Καβάφης) με την πραότητα της κάθαρσης (Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο) και το πάθος της ελευθερίας (Ν. Καζαντζάκης).

Το Συμπόσιον του Δημήτρη Μαραμή, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητά του, συμπληρώνει στο φέτος 10 χρόνια συνεχών παρουσιάσεων σε διάφορους τόπους στη χώρα, συνδεδεμένουνους με τον οίνο και το αμπέλι, από την πρώτη του εκτέλεση το 2015 στο Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή της Μακεδονίας.