Κρήτη:Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής στο Rethink Cities Summit

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Κρήτης, Γιάννης Αναστασάκης, συμμετείχε στο Rethink Cities Summit, μια κορυφαία διεθνή συνάντηση που συγκέντρωσε ειδικούς και εκπροσώπους πόλεων από όλο τον κόσμο. Στόχος του συνεδρίου ήταν η προώθηση βιώσιμων λύσεων αστικής ανάπτυξης και η αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Κεντρικό θέμα της συνόδου αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μπορεί να δημιουργήσει ανθεκτικές πόλεις και περιφέρειες με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα και υψηλή ποιότητα ζωής για τους πολίτες.

Καινοτόμες Πρακτικές από την Ευρώπη

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν επιτυχημένα παραδείγματα από την αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κλιματικά ουδέτερες πόλεις, μεταξύ των οποίων ξεχώρισαν:

• Lappeenranta (Φινλανδία): Απανθρακοποίηση μέσω συστημάτων τηλεθέρμανσης.
• Lund (Σουηδία): Ψηφιοποίηση του ενεργειακού συστήματος μέσω του έργου EnergyNet.
• Όσλο (Νορβηγία): Εφαρμογή κατασκευών μηδενικών εκπομπών.

• Ελσίνκι (Φινλανδία): Ανάπτυξη υποδομών φόρτισης για ηλεκτρικά φορτηγά.
• Essex (Ην. Βασίλειο): Υλοποίηση του προγράμματος “Solar Together Essex” για τη συλλογική μετάβαση σε καθαρή ενέργεια.
Παράλληλα, οι τεχνικές επισκέψεις στην πόλη Sønderborg της Δανίας ανέδειξαν πρωτοποριακές εφαρμογές, όπως το τοπικό νοσοκομείο που αξιοποιεί την πλεονάζουσα θερμότητα για την κοινότητα, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα, και οι κοινωνικές κατοικίες που μείωσαν την κατανάλωση ενέργειας κατά 27% μέσω στοχευμένων αναβαθμίσεων.

Η Συμβολή της Κρήτης

Ο Αντιπεριφερειάρχης συμμετείχε ενεργά στην ομάδα εργασίας για την ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλων κτιρίων. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε την εμπειρία της Κρήτης από έργα ενεργειακών αναβαθμίσεων μεγάλης κλίμακας, καθώς και τις στρατηγικές που εφαρμόζει η Περιφέρεια για την πράσινη μετάβαση και την ενίσχυση της τοπικής ανθεκτικότητας.

Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης να αντλεί τεχνογνωσία από διεθνείς πρωτοβουλίες και να την προσαρμόζει σε τοπικό επίπεδο. Απώτερος στόχος είναι οι πόλεις του νησιού να πρωτοστατήσουν στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα, αξιοποιώντας την καινοτομία, την τεχνολογία και τις στρατηγικές συνεργασίες ως βασικά εργαλεία για την αλλαγή.

