Ηράκλειο:Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου «Italian Film Days 2025», στον Δημοτικό Θερινό Κινηματογράφο Βηθλεέμ με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου, «Italian Film Days 2025» πραγματοποιείται από τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2025 και διοργανώνεται, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο IMAGO και το Επίτιμο Προξενείο της Ιταλίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου, τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΚΑΖΑΛΙ.

Οι ταινίες, σε πρωτότυπη γλώσσα με ελληνικούς υπότιτλους, επιλέχτηκαν από πρόσφατες και κλασικές παραγωγές του ιταλικού κινηματογράφου και έχουν εισπράξει πλήρη αναγνώριση κριτικής και κοινού.

Τα έργα που θα προβληθούν είναι τα εξής:
• Δευτέρα 15.09.2025 – Tutto il mio folle amore (2019)
• Τρίτη 16.09.2025 – Momenti di trascurabile felicita (2019)
• Τετάρτη 17.09.2025 – Il cattivo poeta (2021)
• Πέμπτη 18.09.2025 – Se mi vuoi bene (2019)
• Παρασκευή 19.09.2025 – Kaos (1984)
• Σάββατο 20.09.2025 – La festa del ritorno (2023)
• Κυριακή 21.09.2025 – La tenerezza (2017)
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και η ώρα έναρξης των προβολών είναι 9:00μ.μ.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
