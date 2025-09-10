ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τα προβλήματα στην υδροδότηση του Ηρακλείου από τις συνεχείς ζημιές στο φράγμα Αποσελέμη στο Δημοτικό Συμβούλιο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Αλέξης Καλοκαιρινός: Ολοκληρώνεται η μελέτη για τον Αλμυρό,
αν αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά της, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου, θα τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα η δρομολόγησή της

Τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα στην υδροδότηση του Ηρακλείου από τις συνεχείς ζημιές στο φράγμα Αποσελέμη που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος Ηρακλείου – όπως και οι Δήμοι Χερσονήσου και του Αγίου Νικολάου – τονίζοντας ότι δεν οφείλονται στη λειψυδρία, αλλά στη τεχνική διαχείριση του φράγματος από τον ΟΑΚ: «Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα για το οποίο έχουμε προσφερθεί να συνδράμουμε ακόμα και τεχνικά. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο είμαστε μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΥΑΗ, τον Γιώργο Βουρεξάκη και τον Μανόλη Κοσμαδάκη, διαρκώς σε επικοινωνία με τον ΟΑΚ».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου συνεχάρη τα στελέχη και το προσωπικό της ΔΕΥΑΗ που βρίσκονται διαρκώς επί ποδός και επεσήμανε ότι ζητούμενο για τη Δημοτική Αρχή είναι το αποτέλεσμα. Γι’ αυτό και από το 2024 έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα αξιοποίησης των νερών του Αλμυρού ποταμού, σε συνεργασία με τον Δήμο Μαλεβιζίου. Ένα θέμα το οποίο διερευνάται και αν αποδειχθεί από την μελέτη που ολοκληρώνεται η αποτελεσματικότητα αυτής της λύσης, θα τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα η δρομολόγησή της.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης από την πλευρά του τόνισε ότι τα έντονα προβλήματα στον Αποσελέμη που ξεκίνησαν από τις 15 Μαρτίου, αντιμετωπίστηκαν από τη ΔΕΥΑΗ με την ενεργοποίηση όλων των γεωτρήσεων, επισημαίνοντας: «Είναι μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στο μέλλον, για αυτό θα πρέπει να δούμε τις εναλλακτικές. Αυτό που συζητάμε είναι και το θέμα της μελέτης του Αλμυρού που είναι ένα βασικό σημείο για εμάς. Είναι θέμα ημερών να μας έρθει η μελέτη για να μπορέσουμε να έχουμε μια εναλλακτική και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως αυτό του Αποσελέμη».

Αγιασμός: Παρουσία του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου...

0
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ενημερώνει ότι ο Διευθυντής...

Δήμος Ηρακλείου:Με τέσσερις εκδηλώσεις ολοκληρώνεται σήμερα το...

0
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στη ξενάγηση στην Πύλη Σαμπιονάρα, στο...

Αγιασμός: Παρουσία του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου...

0
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου ενημερώνει ότι ο Διευθυντής...

Δήμος Ηρακλείου:Με τέσσερις εκδηλώσεις ολοκληρώνεται σήμερα το...

0
Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στη ξενάγηση στην Πύλη Σαμπιονάρα, στο...
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
