Δήμος Χανίων:Σε εξέλιξη οι εργασίες μόνωσης της στέγης του Κλειστού Γυμναστηρίου του Κλαδισού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μόνωσης της στέγης του Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού, οι οποίες ξεκίνησαν αμέσως μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, στις αρχές της εβδομάδας.

Η παρέμβαση, που έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ, προϋπέθετε την ύπαρξη κατάλληλων καιρικών συνθηκών, καθώς η εφαρμογή της μόνωσης απαιτούσε απολύτως στεγνό υπόστρωμα.

Τα συνεργεία του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με τον ανάδοχο εργολάβο, προχωρούν άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2026, ενώ η νέα μόνωση θα διασφαλίσει την ουσιαστική προστασία του κτηρίου από ανάλογα καιρικά φαινόμενα στο μέλλον.