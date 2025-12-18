ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Χανίων:Σε εξέλιξη οι εργασίες μόνωσης της στέγης του Κλειστού Γυμναστηρίου του Κλαδισού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες μόνωσης της στέγης του Κλειστού Γυμναστηρίου Κλαδισού, οι οποίες ξεκίνησαν αμέσως μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, στις αρχές της εβδομάδας.

Η παρέμβαση, που έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ, προϋπέθετε την ύπαρξη κατάλληλων καιρικών συνθηκών, καθώς η εφαρμογή της μόνωσης απαιτούσε απολύτως στεγνό υπόστρωμα.

Τα συνεργεία του Δήμου Χανίων, σε συνεργασία με τον ανάδοχο εργολάβο, προχωρούν άμεσα στις απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2026, ενώ η νέα μόνωση θα διασφαλίσει την ουσιαστική προστασία του κτηρίου από ανάλογα καιρικά φαινόμενα στο μέλλον.

Ηράκλειο: Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε...

0
Ο εμπρησμός στην καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης είχε καταγραφεί...

Κρήτη:Ολοκληρώθηκε το Πρωτοποριακό πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής και...

0
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «Εκπαίδευση για τη...

Ηράκλειο: Ξεκινάει η δίκη του εμπρησμού σε...

0
Ο εμπρησμός στην καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης είχε καταγραφεί...

Κρήτη:Ολοκληρώθηκε το Πρωτοποριακό πρόγραμμα σεξουαλικής αγωγής και...

0
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης «Εκπαίδευση για τη...
Προηγούμενο άρθρο
Κρήτη:Η συμβολή της μελωδίας από το Συρτάκι του Μίκη Θεοδωράκη στην ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής ευεξίας
Επόμενο άρθρο
Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου για το 2026
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
