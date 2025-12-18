Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου για το 2026

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Καταρτίσαμε έναν προϋπολογισμό κανονικότητας και ανάταξης. Και η επιδίωξή μας εφεξής είναι να βρισκόμαστε σε μια στοχευμένη αναπτυξιακή κανονικότητα»

Έντονα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, ρεαλισμό, προσανατολισμό και στόχευση στις πραγματικές ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των ανθρώπων του, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου για το 2026, που κατέθεσε η Δημοτική Αρχή και ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή στις 18/12.

Κατά τη συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν και στελέχη της Οικονομικής Υπηρεσίας, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες του προϋπολογισμού, ύψους 166.417.279,97 ευρώ (143.526.640,6 συν 22.890.639,37 χρηματικά διαθέσιμα),

τόνισε τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας στην κατάρτισή του λόγω της χρήσης του νέου Λογιστικού Πλαισίου που τίθεται σε πλήρη εφαρμογή για πρώτη φορά στην Αυτοδιοίκηση και επεσήμανε: «Αυτός είναι ο τρίτος προϋπολογισμός της Δημοτικής μας Αρχής.

Το 2024 είχαμε καταρτίσει έναν προϋπολογισμό διάσωσης, το 2025 έναν προϋπολογισμό σταθεροποίησης και τώρα, το 2026, καταρτίσαμε έναν προϋπολογισμό κανονικότητας και ανάταξης. Και η επιδίωξή μας εφεξής είναι να βαδίζουμε, να βρισκόμαστε σε μια στοχευμένη αναπτυξιακή κανονικότητα.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου μας είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο που προσπαθεί να αποτυπώσει αυτό το οποίο αποτελεί τη δυναμική μας πραγματικότητα. Αυτό στο οποίο κατευθυνόμαστε με πραγματικά δεδομένα.»

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη, τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη και όλα τα στελέχη του Δήμου, αιρετά και υπηρεσιακά για τη συνεργασία και το αποτέλεσμα και ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό ενσωματώνεται και το τεχνικό πρόγραμμα του 2026, το οποίο θα κατατεθεί απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο,

όπως προβλέπεται, περιλαμβάνοντας συνολικά 119 έργα. 72 συνεχιζόμενα από το 2025 και 47 νέα, με προϋπολογισμό 36 εκ. ευρώ και μια ιδιαίτερα θετική αναλογία χρηματοδότησης: 62,5% από προγράμματα και 37,5% από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ηρακλείου για εμπιστοσύνη και όλους όσοι δούλεψαν για τον προϋπολογισμό, τόνισε την ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση κατάρτισής του σε αυτό το εντελώς νέο περιβάλλον για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας και επεσήμανε:

«Είναι ένας προϋπολογισμός εναρμονισμένος, ρεαλιστικός, αυστηρός όπου πρέπει και προσανατολισμένος στις ανάγκες του Ηρακλείου, ο οποίος έρχεται στην ώρα του. Και αυτό δεν ήταν εύκολο. Ένας προϋπολογισμός που ενισχύει τα θεμέλια για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Δημοτικής Αρχής.»

Ο Γιώργος Αγριμανάκης εξήγησε τις διαφορετικές διαβαθμίσεις που έχει ο προϋπολογισμός και αναφέρθηκε σε διάφορα οικονομικά στοιχεία, όπως είναι τα χρηματικά διαθέσιμα που η πρόβλεψη είναι να φτάσουν τα 23 εκ. ευρώ, έναντι 15 εκ. ευρώ το 2024 και τα υπόλοιπα των δανείων τα οποία θα μειωθούν στα 11,4 εκ. ευρώ από 20,55 που ήταν το 2024.

Για να γίνει κατανοητός ο βαθμός δυσκολίας στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού Δήμου, αξίζει να αναφερθεί ότι σήμερα, λιγότεροι από 15 Δήμοι στην Ελλάδα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και έχουν λάβει γνώμη από το Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επίσης, μια βασική διαφορά που ισχύει από φέτος για όλους τους Δήμους, είναι ότι για πρώτη φορά δεν περιλαμβάνουν αδρανείς οφειλές τρίτων από προηγούμενα χρόνια (ΠΟΕ) οι οποίες θεωρούνται αδύνατον να εισπραχθούν. Μέχρι σήμερα, αυτό είχε ως συνέπεια να εμφανίζονται ως οικονομικό μέγεθος πλασματικά έσοδα (στο Ηράκλειο για το 2025 ήταν περίπου 100 εκ.

ευρώ, από π.χ. πρόστιμα τακτοποίησης αυθαιρέτων που ενώ έχουν εξοφληθεί από τους πολίτες, δεν υπάρχει η αντίστοιχη ενημέρωση από το κεντρικό Κράτος για να εξαλειφθούν), ή έσοδα που ήταν γνωστό ότι δεν πρόκειται να εισπραχθούν.

Όμως, έπρεπε να συμπεριληφθούν και παράλληλα να δημιουργηθούν οι αντίστοιχες πλασματικές δαπάνες, που επίσης δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Με την αλλαγή που εφαρμόζεται φέτος, αυτά τα έσοδα δεν διαγράφονται, ούτε και οι Δήμοι χάνουν τα δικαιώματά τους. Δεν εγγράφονται όμως στους προϋπολογισμούς, γεγονός που αυτομάτως καθιστά τους προϋπολογισμούς πιο ρεαλιστικούς.

Όπως προβλέπεται, το σχέδιο προϋπολογισμού 2026 θα αποσταλεί στο Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών για τυχών παρατηρήσεις και αμέσως μετά θα κατατεθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Δημοτική Επιτροπή.