Δήμος Χανίων:Σε ρυθμούς γιορτής, φαντασίας και συμμετοχής – Πλούσιες καρναβαλικές εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες

Ο Δήμος Χανίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να φορέσουν τη μάσκα τους, να αφήσουν τη φαντασία ελεύθερη και να γίνουν μέρος της πιο χαρούμενης γιορτής της χρονιάς! Το Χανιώτικο Καρναβάλι 2026 έρχεται με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, γεμάτο δημιουργία, μουσική, θέατρο, παιχνίδι και εκπλήξεις για όλες τις ηλικίες.

Από τις αρχές Φεβρουαρίου έως και την Καθαρά Δευτέρα ο Δήμος Χανίων μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και χαράς, με δράσεις, που απλώνονται σε πλατείες, πολιτιστικούς χώρους και γειτονιές.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026 | 11:00

Ρώσικος Στρατώνας

Διαδραστικό και δημιουργικό εργαστήριο κατασκευής μάσκας.

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026 | 17:00

Πλατεία Σούδας

Τελετή Έναρξης Χανιώτικου Καρναβαλιού 2026.

(Σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών) – Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Σούδας

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 | 21:00

Ρώσικος Στρατώνας

Αποκριάτικες «αξεμούριστες» ιστορίες και μουσικές.

Η παράσταση είναι αυστηρά για ενήλικες.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 | 11:00

Ρώσικος Στρατώνας

Αφηγηματική παράσταση – μουσικοπαιδαγωγικό πρόγραμμα

«Ήρθανε οι Αποκριές, μασκάρες θα ντυθούμε!»

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00

Μεγάλο Αρσενάλι (ΚΑΜ)

Θεατρικό δρώμενο για παιδιά

«Αποκριάτικο Χρονοταξίδι».

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 | 15:00

Σούδα

Μεγάλη Παρέλαση Χανιώτικου Καρναβαλιού 2026, με παρουσιαστές την Έλενα Κρεμλίδου (Mariposa) και τον Κώστα Κακαβελάκη.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 10:30 & 12:30

Ρώσικος Στρατώνας

Εργαστήρια κατασκευής χαρταετών από καλάμι και ανακυκλώσιμα υλικά.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00

Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης»

Χρώματα, μουσική, παιχνίδι και messy play

Για παιδιά 18 μηνών έως 3 ετών με συνοδεία γονέα.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | 21:30

Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ)

Αποκριάτικο πάρτι ενηλίκων «Masque Fantasia» με τον DJ Stathi Ioannou.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | 12:00

Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης»

Θεατρική παράσταση

«Η Τυροφάγος».

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | 17:00

Μεγάλο Αρσενάλι

Παιδικό αποκριάτικο πάρτι με την κλόουν Λόκο.

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 | 11:00

Άλσος Αγίων Αποστόλων

Κούλουμα για όλη την οικογένεια.

Το Χανιώτικο Καρναβάλι 2026 είναι μια ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής, χαράς και δημιουργίας. Ο Δήμος Χανίων σας περιμένει όλους, για να γιορτάσουμε μαζί, να γελάσουμε, να χορέψουμε και να κρατήσουμε ζωντανό το πνεύμα των Αποκριών στην πόλη μας.