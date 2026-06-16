Δήμος Χερσονήσου:Υπογράφηκε η σύμβαση για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών για το 2026»

Λύση στο πρόβλημα της ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Χερσονήσου έρχεται να δώσει η υπογραφή της σύμβασης «Υπηρεσίες προστασίας λουόμενων στις παραλίες του Δήμου Χερσονήσου, κατά την περίοδο 2026 (Ιούνιος – Σεπτέμβριος)».

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χερσονήσου στις Γούρνες, από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και τον εκπρόσωπο της εταιρείας «Ωκεανίς Ναυαγοσωστική Ακαδημία Κρήτης» (Χαχλιουτάκης Μύρων Ι.Κ.Ε.). Το συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 624.407,89 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2026 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και την κατακυρωθείσα προσφορά.

Η πρόσληψη και εγκατάσταση από το Δήμο, ναυαγοσωστών με τον ανάλογο εξοπλισμό στις πολυσύχναστες παραλίες, αποτελεί αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία της έχει ανατεθεί με σχετική νομοθεσία.

Παρά τη διεξαγωγή στο ακέραιο, της από το νόμο οριζόμενης διαδικασίας από το Δήμο, δεν υπήρξε δυνατότητα, με το διεθνή διαγωνισμό που διενεργήθηκε, ανάδειξης αναδόχου για την κάλυψη της ναυαγοσωστικής υπηρεσίας στις παραλίες του Δήμου. Αυτό κυρίως οφείλεται στην αδυναμία εξεύρεσης ναυαγοσωστών και τη σύγκρουση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Δημοτική Επιτροπή με συγκεκριμένες ενέργειες και αποφάσεις από την πρώτη στιγμή έσκυψε στο πρόβλημα, ενημέρωσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και πρότεινε συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος, αντιλαμβανόμενη ότι δεν μπορούν να μένουν απροστάτευτες οι παραλίες του πλέον τουριστικού δήμου της χώρας.

Η Τ.Α. έχει έμπρακτα αποδείξει πολλές φορές, ότι λόγω της εγγύτητας της με τις τοπικές κοινωνίες, αντιμετωπίζει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο φορέα τη διοίκηση και διαχείριση των τοπικών υποθέσεων με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Για το πρόβλημα που προέκυψε ενημερωθήκαν όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Δυστυχώς όμως, έλαμψαν δια της απουσίας τους.

Η Δημοτική Αρχή, ενωμένη με υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνεργαζόμενη με την Κτηματική Υπηρεσία Ηρακλείου και την Υπηρεσία Ελεγκτικού Επιτρόπου Νομού Ηρακλείου, μετά από συζητήσεις με τις ενδιαφερόμενες σχολές ναυαγοσωστών κατάφερε να αναδείξει ανάδοχο.

Η σύμβαση προβλέπει την πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη δεκαοκτώ (18) πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου, όπως αυτές έχουν χαρακτηριστεί από την αρμόδια Επιτροπή του Π.Δ. 71/2020, με συνολικά είκοσι εννέα (29) άτομα προσωπικό: δεκαοκτώ ναυαγοσώστες στους πύργους, τρεις ναυαγοσώστες σκάφους, τρεις χειριστές σκάφους, τρεις περιπόλους και δύο επόπτες–συντονιστές.

Η υπηρεσία θα παρέχεται καθημερινά από τις 15 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, με στόχο την προστασία των λουόμενων και την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά. Προβλέπεται επίσης η παράταση της σύμβασης για ένα επιπλέον μήνα, δηλαδή μέχρι και 31/10/2026.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει πλήρη εξοπλισμό σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020, συμπεριλαμβανομένων σωστικών σκαφών, ταχυπλόων, θαλάσσιων μοτοποδηλάτων, φορητών απινιδωτών, φαρμακείων, σωστικών μέσων και ειδικής σήμανσης στις λουτρικές εγκαταστάσεις.

«Η ασφάλεια των λουόμενων και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελούν για τον Δήμο Χερσονήσου σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Με την υπογραφή της σύμβασης εξασφαλίζουμε ότι όλες οι πολυσύχναστες παραλίες μας θα διαθέτουν πλήρη ναυαγοσωστική κάλυψη για το φετινό καλοκαίρι. Παρά τα στενά χρονικά περιθώρια και τα αρχικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν, καταφέραμε με μεγάλο κόπο κι επιμονή, να διασφαλιστεί η προστασία κατοίκων και επισκεπτών στις παραλίες μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα, ώστε ο Δήμος μας να παραμένει ένας ασφαλής και ποιοτικός προορισμός».