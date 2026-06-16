ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Αναβίωση της Κρητικής Καντάδας στις Πατσίδες

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων σας προσκαλεί στην Αναβίωση της Κρητικής Καντάδας στα παραδοσιακά σοκάκια των Πατσίδων την Τετάρτη 17 Ιουνίου από τις 7.30 το απόγευμα.

Τιμώμενος Πολιτιστικός Σύλλογος για το 2026 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προφήτη Ηλία. Φέτος θα έχουμε επίσης την χαρά να φιλοξενήσουμε στην Καντάδα το Εργαστήρι Κρητικής Έκφρασης Αντωνίας Παντελάκη τις σχολές χορού Παπαδόκωστα και την σχολή κρητικών χορών Κουντούρη.Συμμετέχουν πλήθος Κρητών καλλιτεχνών-χορευτών και μαντιναδολόγων.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων για το 2026 θα τιμήσει και εξέχουσα μέλη της Ιατρικής Κοινότητας,αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στην κοινωνία!

-Σόγιας Ιωάννης Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
-Μηλάκη Γεωργία Ογκολόγος-Παθολόγος

-Μπουνάκης Νικόλαος Χειρούργος Ορθοπεδικός εξειδικευμένος στη Ρομποτική Αρθροπλαστική MIS ισχίου και γόνατος.
-Παπαδάκης Γεώργιος Πυρηνικός Ιατρός

Θα ακολουθήσει παραδοσιακό κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο με βραστό μακαρόνια άφθονο κρασί με τραγούδι χορό και μαντινάδες!!

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